MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da 15 gündür kayıp liseli Hayriye'den var
ABONE OL
23.06.2020 - 11:06 | | DHA

Antalya'da 15 gündür kayıp liseli Hayriye'den var

Antalya'da, birçok kez evden kaçtıktan sonra bulunup ailesine teslim edilen, 15 gün önce tekrar kaçan Hayriye Nur Ö. (16), anneannesi Ayşe Y.'nin (61) takibi ile polis tarafından bulundu. Hayriye Nur Ö.'nün, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Antalya'da 15 gündür kayıp liseli Hayriye'den var

Kepez ilçesine bağlı Kütükçü Mahallesi'nde anneannesi Ayşe Y. ile yaşayan lise öğrencisi Hayriye Nur Ö., 11 Nisan günü 'Markete gidiyorum' diyerek evden çıktı, ancak geri dönmedi. Ailesinin kayıp başvurusu üzerine çalışma başlatan polis, Hayriye Nur Ö.'yü kaybolduktan 18 gün sonra bularak, 29 Nisan'da ailesine teslim etti. Ancak liseli kız, 14 Mayıs gecesi yeniden kayboldu. Anne Meral Ö., kızının, birileri tarafından zorla tutulduğunu öne sürdü. Anneanne Ayşe Y., dedektif gibi iz sürerek, bir haftada torununun izini buldu. Eve getirilen Hayriye Nur Ö., 15 gün önce yeniden kaçtı. Polise müracaat eden Ayşe Y., torununun bulunmasını istedi.

Ayşe Y., dün torununun Korkuteli'de bir evde olduğu haberini aldı. Antalya ve Korkuteli polisi 3 katlı eve ortak operasyon düzenledi. Kapıyı kırıp eve giren polis, Hayriye Nur Ö.'yü buldu. Evde bulunan iki kişinin ifadeleri alınırken, Hayriye Nur Ö. polis tarafından Antalya'ya getirildi. Burada sağlık kontrolünden geçirilen Hayriye Nur Ö.'nün, sürekli evden kaçtığı için Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğü'ne teslim edileceği belirtildi.

Torununun bulunması nedeniyle mutlu olduğunu, yurda verileceği için üzgün olduğunu söyleyen Ayşe Y., "Ben kızımı iz sürerek Korkuteli'de bir evde buldum. Polislerle Antalya'ya getirdik. Sağlık kontrolünden geçirildi. Şimdi yurda verileceği ortaya çıktı. Ben onun tedavi edilip, sağlığına kavuşmasını istiyorum. Hasta kızımın yurtta ne işi var. Kızımın bizden alınıp, yurda verilmesini istemiyorum. Bunun için yetkililerin bize yardımcı olmasını istiyorum" dedi.

 

Bursa'daki felaketin simgesi oldu! Yuvasını terk etmediBursa'da 5 kişinin ölümüne 1 kişinin de kaybolmasına sebep olan selde yavrularını bırakmayıp yuvasını terk etmeyen kumru kuşu felaketin simgesi oldu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da 15 gündür kayıp liseli Hayriye'den var

Antalya'da 15 gündür kayıp liseli Hayriye'den var

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Çalışan herkesi ilgilendiriyor! Bunu yapan tazminatsız kovulur

Sokak ortasında park kavgası

Sokak ortasında park kavgası

Sultangazi'de çökme riski bulunan 3 binada inceleme yapıldı

Sultangazi'de çökme riski bulunan 3 binada inceleme yapıldı

Sıradaki Haber