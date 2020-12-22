22.12.2020 - 13:20 | | AA
Bir anne babanın en acı anı
Antalya'nın Kepez ilçesinde 8 aylık bebek evinde ölü bulundu. Bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Antalya'da Barış Mahallesi'nde bir apartmanda Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareketsiz olduğunu fark etti.
Kabaoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.
Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.
Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosu ( 22 Aralık 2020 )Sağlık Bakanı Fahrettin Koca Türkiye'nin günlük koronavirüs tablosunu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 192 bin 316 Kovid-19 testi yapıldı, 19 bin 256 kişinin testi pozitif çıktı, 251 kişi hayatını kaybetti. Ağır hasta sayısı 5 bin 8 oldu, 32 bin 110 kişinin Kovid-19 tedavisi/karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 1 milyon 866 bin 815'e yükseldi.