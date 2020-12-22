Bir anne babanın en acı anı

Antalya'da Barış Mahallesi'nde bir apartmanda Zeynep Kabaoğlu, sabah uyandığında 8 aylık oğlu Berk Atlas'ın hareketsiz olduğunu fark etti.

Kabaoğlu'nun durumu bildirmesi üzerine eve gelen 112 Acil Servis ekibi, bebeğin öldüğünü belirledi.

Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından bebeğin cenazesi, kesin ölüm nedeninin belirlenebilmesi için Antalya Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.