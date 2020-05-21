MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da 8 patencinin tehlikeli yolculuğu şok etti!
ABONE OL
21.05.2020 - 11:13 | | DHA

Antalya'da 8 patencinin tehlikeli yolculuğu şok etti!

Antalya’da, patenli 8 genç, corona virüs tedbirleri için alınan genelgeleri ve trafik kurallarını hiçe sayarak, akan trafikte yolculuk etti. Bir aracın kasasına tutunan gençlerin tehlikeli o anları kameralara yansıdı.

Antalya'da 8 patencinin tehlikeli yolculuğu şok etti!

İçişleri Bakanlığı'nın corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle 20 yaş altı gençlere uyguladığı kısıtlamaya rağmen sokağa çıkıp paten kayan 8 genç hem genelgeyi hem de trafik kurallarını hiçe saydı.

Antalya'nın Meydan Kavşağı Alt Geçidi'nde, cep telefonu kamerasıyla kaydedilen görüntülerde, 8 gencin bir aracın kasasına tutunduğu görülüyor. Yan yana halde 7 genç kasaya tutunurken, 8'incisi ise arkadaşının belinden tutup arkadan gelen diğer araçlara aldırış etmeden ve ölümü göze alarak yolculuğa devam ediyor.

 

 

 

Otobüste hırsızlık yapan zanlı kapılar kitlenince yakalandıAdana’da toplu taşıma aracında bir genç kadının çantasından bin 300 lira çalan zanlı, şoför kapıyı kapatınca kaçamayıp yakalandı. Olay anı araç kamerası tarafından görüntülendi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika! 65 yaş ve üzeri vatandaşlar memlekete gidiş iznini nasıl alacak?

Son dakika! 65 yaş ve üzeri vatandaşlar memlekete gidiş iznini nasıl alacak?

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuruları nereden alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru şartları neler?

65 yaş üstü seyahat izin belgesi başvuruları nereden alınır? 65 yaş üstü şehirler arası seyahat izin belgesi başvuru şartları neler?

Sıradaki Haber