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14.10.2020 - 16:38 | | AA

Antalya'da balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı

Antalya'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinde uyuşturucu bulundu.

Antalya'da balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Gazipaşa ilçesinde yol uygulaması sırasında şüphelendiği bir otomobili durdurdu.

Narkotik köpeğiyle araçta yapılan aramada, renkli balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinde bir miktar esrar ele geçirildi.

Otomobilde bulunan 2 şüpheli gözaltına alındı.

Jandarmadaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince serbest bırakıldı.

Antalyada balon, cips ve bisküvi paketlerinin içinden uyuşturucu çıktı

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