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24.12.2020 - 16:02 | | AA

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Yeşildere Mahallesi'nde bir kişi parkta ölü bulundu.

Antalya'da bir kişi parkta ölü bulundu

2862 Sokak'taki parkta bir kişinin hareketsiz yattığını görenler, durumu polise bildirdi.

Ekiplerin incelemesinde, C.V. (41) olduğu belirlenen kişinin hayatını kaybettiği tespit edildi.

Polis ekiplerinin incelemesinin ardından cenaze, otopsi yapılmak üzere Antalya Adli Tıp Kurumunun morguna götürüldü.

 

Yakalanacağını anlayınca intihar ettiBursa'da gece yarısı buluştuğu arkadaşı Hakan Doğan’ı tabancayla vurarak öldürdükten sonra 110 kilometre mesafe giderek, park ettiği otomobilinde uyuyan Aybars Y. uyandığında polisleri görünce aynı tabancayı başına ateşleyerek, yaşamına son verdi.
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