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20.10.2020 - 17:10 | | AA

Antalya'da çıkan fırtınada can veren Gülseren'in yürekleri yakan hayali!

Antalya'nın Kumluca ilçesinde, fırtınada durağın devrilmesi sonucu hayatını kaybeden 28 yaşındaki Gülseren Çiçek'in, tüp bebek  tedavisi gördüğü hastaneye gitmek için evinden çıktığı ortaya çıktı.

Antalya'da çıkan fırtınada can veren Gülseren'in yürekleri yakan hayali!

Kumluca ilçesi Göksu Mahallesi'nde yaşayan Gülseren Çiçek'in  kayınbiraderi Özcan Çiçek, yengesinin 2 dönüm serada üretim yaptığını söyledi.

Yengesinin, hastanede randevusu olduğu için olay günü evinden  çıktığını aktaran Çiçek, "Fırtına da o sırada geldi. Ağabeyime telefonda,  "Tutunuyorum bir yere. Yardım et.' demiş. Telefonla konuşurken büyük bir gürültü  gelmiş, ses kesilmiş. Ağabeyim eve geldi. Yengemi sordu. Koşarak durağa gittik.  Durağın altında kalmış. Yoldan geçen arabaları durdurarak yardım istedik. 15 kişi  durağı zor kaldırdık. Yengemi çıkardık ama hayatını kaybetti." diye konuştu.

Durağın, sadece 2-3 parke taşına sabitlendiğini görünce büyük şaşkınlık yaşadıklarını anlatan Çiçek, durağın devrilmesinde ihmali olanlarla  ilgili hukuki mücadele başlatacaklarını dile getirdi.

Antalyada çıkan fırtınada can veren Gülserenin yürekleri yakan hayali

Ağabeyi ve yengesinin 2,5 yıl önce evlendiğini belirten Çiçek, "Her  kadının hayalinde olduğu gibi anne olma özlemi vardı. Hayalini gerçekleştiremeden  öldü. Çok üzgünüz." dedi.

Görümce Sümeyye Çiçek, yengesini abla gibi gördüğünü, kimseye zararı  olmayan, iyi niyetli bir insan olduğunu kaydetti.

Yengesiyle anneliğe dair sürekli konuştuklarını vurgulayan Çiçek,  "Yengemin ilk başlarda anne olacağına dair umudu yoktu. Yengem için bu tedavi son  umuduydu. Her şey olumlu gidiyordu. Anne olamadan gitti. Durakla birlikte iki  insanın hayalleri de yıkıldı. Yüzlerce kilo ağırlığındaki bir durağı iki parke  taşına nasıl bağlayabiliyorlar? Bu durak bırakın fırtınayı, rüzgarlı havada bile  yıkılırdı." ifadelerini kullandı.

 

 

 

 

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