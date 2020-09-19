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19.09.2020 - 00:33 | | AA

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Antalya'nın Kumluca ilçesinde çıkan orman yangını kısmen kontrol altına alındı

Antalya'da çıkan orman yangını kontrol altına alındı

Kumluca ilçesine bağlı turizm merkezi Adrasan'da saat 16.00 sıralarında başlayan orman yangını kısmen kontrol altına alındı. Çevre ilçe ve illerden gelen ekiplerin desteği ve rüzgarın da kesilmesi ile alevlerin ilerlemesi saat 23.30 sıralarında durduruldu. Ekiplerin çalışması sürüyor.


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