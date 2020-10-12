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12.10.2020 - 11:46 | | DHA

Antalya’da damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürüp kaçtı

Antalya’nın Serik ilçesinde M.İ. (42), tartıştığı kayınvalidesi Makbule Can'ı (64) tabancayla 7- 8 el ateş ederek, öldürdükten sonra kaçtı. M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı.

Antalya’da damat dehşeti! Kayınvalidesini öldürüp kaçtı

Olay, dün saat 19.00 sıralarında, Serik'e bağlı Haskızılören Mahallesi'nde meydana geldi. M.İ. ile evine gittiği kayınvalidesi Makbule Can arasında, iddiaya göre, ailevi sorun nedeniyle tartışma çıktı. Tartışmanın büyümesi üzerine M.İ., yanında getirdiği tabancayla kayınvalidesine 7-8 el ateş etti. Makbule Can, kanlar içinde yere yığılırken, M.İ. de olay yerinden kaçtı. Ailenin yakınlarının ihbarıyla eve sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Sağlık görevlileri, yaptığı kontrolde, Makbule Can'ın yaşamını yitirdiğini belirledi. Savcının incelemesinin ardından Can'ın cansız bedeni, Antalya Adli Tıp Kurumu'na gönderildi. Jandarma, olay yerinden kaçan M.İ.'nin yakalanması için çalışma başlattı.

CENAZEYİ YAKINLARI ALDI

Makbule Can'ın cenazesi, Antalya Adli Tıp Kurumu'ndaki işlemlerinin ardından yakınlarına teslim edildi. 2 yakını tarafından alınan Makbule Can'ın cenazesinin Serik ilçesinde toprağa verileceği belirtildi.

ZANLI DAMAT YAKALANDI

Antalya Serik'te, kayınvalidesi Makbule Can'ı tabancayla vurarak, öldürdükten sonra kaçan M.İ., İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin çalışması sonucu yakalandı. Gözaltına alınan M.İ.'nin, işlemlerinin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

 

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