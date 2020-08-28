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28.08.2020 - 16:27 | | İHA

Antalya'da düşen model uçak yangın çıkarttı

Antalya’da model uçağın düşmesi sonucu makilik alanda çıkan yangın söndürüldü.

Antalya'da düşen model uçak yangın çıkarttı

Edinilen bilgiye göre olay, Döşemealtı ilçesindeki Karain Havacılık Eğitim Merkezinde meydana geldi. Eğitim çalışmalarının yapıldığı sırada bir pilotun, uzaktan kumanda ile kontrol ettiği 1,5 metre büyüklüğündeki model uçak, iniş sırasında kontrolden çıktı. Pilotun kontrol edemediği uçak pist arasındaki makilik alana düştü. Uçağın parçalanmasıyla birkaç noktada yangın çıktı. Görevlilerin haber vermesiyle olay yerine gelen Orman Bölge Müdürlüğü ve Büyükşehir Belediyesi itfaiye yangını söndürdü.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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