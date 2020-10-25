MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi!
ABONE OL
25.10.2020 - 15:27 | | DHA

Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi!

Antalya’da yerli ve yabancı turistler, hava sıcaklığının 29 dereceyi bulmasıyla Konyaaltı Sahili'ni doldurdu.

Antalya'da ekim sonunda deniz keyfi!
Ekim sonunda deniz keyfi! Akın ettiler
Ekim sonunda deniz keyfi! Akın ettiler
Ekim sonunda deniz keyfi! Akın ettiler
Haberin Tüm Fotoğrafları

Ülke genelinde hava sıcaklığında düşüşler yaşanmasına rağmen sıcaklığın 28-29 derecelerde seyrettiği Antalya'da, ekim ayının son günlerinde de denize giriliyor. Güneşli havayı fırsat bilenler, dünyaca ünlü Konyaaltı sahilinde deniz ve güneşin tadını çıkardı. Yabancı turistler daha çok güneşlenmeyi tercih ederken, çocuklar denizde yüzdü.

'İNSANLARIMIZ KIYMETİNİ BİLMİYOR'

Ailesiyle birlikte Ankara'dan Antalya'ya gelen Olga Dalkıran, Antalya'nın her mevsiminin güzel olduğunu belirterek, ''Hava ve deniz çok güzel. Ancak insanlarımız buranın kıymetini bilmiyor. Sahile izmarit ve çöp atıyorlar. Yetkililerin bu konuda daha duyarlı olmasını bekliyoruz" dedi.

Meteoroloji yetkilileri, Antalya'daki güneşli havanın, ilerleyen günlerde yerini bulutlu havaya bırakacağını ve sıcaklığın birkaç derece düşeceğini kaydetti.

 

 

 

Gelin arabasından bahşiş almak için canını hiçe saydıMaltepe Sahil Yolu üzerinde seyreden gelin arabasının üzerine bahşiş almak için çıkan bir vatandaş, aracın kaputunu üzerinde yolculuk etti. Gelin arabasını süren kişinin aracı durdurmayıp yola devam etmesi tehlikeye davetiye çıkarttı. Tehlikeli anlar, yoldan geçen bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasına kaydedildi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı!

Genç kız, iğnenin yan etkilerini söyleyen doktora saldırdı!

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Erken emekli olacaklar! Değişti, yaş şartı yok, indirim...

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

Seçilirsem korona aşısı ücretsiz olacak

ÖSYM, KPSS önlisans soru kitapçığını ve cevap anahtarını ne zaman yayımlayacak? KPSS önlisans nasıldı, zor muydu? İşte yorumları...

ÖSYM, KPSS önlisans soru kitapçığını ve cevap anahtarını ne zaman yayımlayacak? KPSS önlisans nasıldı, zor muydu? İşte yorumları...

Sıradaki Haber