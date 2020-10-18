MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi!
ABONE OL
18.10.2020 - 14:48 | | DHA

Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi!

Antalya’da, ekim ayında güneşli havayı fırsat bilenler, sahilleri doldurdu. Bazı kişiler, denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti. Kentte yarından itibaren ise 3 gün boyunca yağışın etkili olması bekleniyor.

Antalya'da, ekimde deniz ve güneş keyfi!

Ülke genelinde hava sıcaklıkları düşerken, turizm kenti Antalya'da, yazdan kalma günler yaşanıyor. Kentte 28 derece olan hava sıcaklığını fırsat bilenler, sahillere akın etti. Dünyaca ünlü Konyaaltı Sahili'nde, sonbaharda hafta sonu oluşan kalabalık, yaz aylarını aratmadı. Sahile gelen bazı kişiler, sıcaklığı 27 derece olan denize girerken, bazıları da güneşlenmeyi tercih etti.

Öte yandan kentte pazartesi gününden itibaren 3 gün boyunca sağanağın etkili olması bekleniyor. Meteoroloji 4'üncü Bölge Müdürlüğü verilerine göre, Antalya'da havanın pazartesi günü yağışlı ve 26 derece, salı yağışlı ve 25 derece, çarşamba günü ise yağışlı ve 22 derece olması bekleniyor.

 

Cumhurbaşkanı Erdoğan Şırnak'ta konuşuyorCumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Şırnak Şehir Stadı'nda düzenlenen AK Parti Şırnak 7. Olağan İl Kongresi'nde konuştu. Erdoğan konuşmasında Karabağ mesajı verirken, "Ne diyorlar Minsk 3'lüsü. Bunlar Ermenistan'ın yanında yer aldılar. Bunlar her türlü silahlı desteği veriyorlar. Azerbaycan Ermenilerden topraklarını kurtarmak için bu mücadeleyi veriyorlar. İnanıyorum ki bu toprakları Ermenilerden alacaklar. " ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Koronavirüse rağmen Taksim'de dikkat çeken kalabalık!

Koronavirüse rağmen Taksim'de dikkat çeken kalabalık!

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Emekliler için güzel haber! İkinci maaş hakkı...

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Ermenistan'ın füzeyle saldırdığı Gence'de son durum ne?

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik Sözleşmesi Mal Ayrılığı Örneği İle Sözleşmenin Maddeleri

Evlilik Sözleşmesi Nedir? Evlilik Sözleşmesi Mal Ayrılığı Örneği İle Sözleşmenin Maddeleri

Sıradaki Haber