26.09.2020 - 20:58 | | AA
Antalya'da ele geçirildi! 2 bin 500 litre...
Antalya'da 2 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.
Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 2 bin 500 litre kaçak içki, 2 şişe kaçak viski, 164 içki aroması ve 460 sahte etiket ele geçirildi.
Gözaltına alınan ev sahibi M.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.
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