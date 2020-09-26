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26.09.2020 - 20:58 | | AA

Antalya'da ele geçirildi! 2 bin 500 litre...

Antalya'da 2 bin 500 litre kaçak içki ele geçirildi, bir kişi gözaltına alındı.

Antalya'da ele geçirildi! 2 bin 500 litre...

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince, Kepez ilçesinde sahte içki üretimi yapıldığı belirlenen eve operasyon düzenlendi.

Operasyonda, 2 bin 500 litre kaçak içki, 2 şişe kaçak viski, 164 içki aroması ve 460 sahte etiket ele geçirildi.

Gözaltına alınan ev sahibi M.Ç. hakkında "Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu'na muhalefet" suçundan adli işlem başlatıldı.

Antalyada ele geçirildi 2 bin 500 litre...

 

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