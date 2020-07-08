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08.07.2020 - 11:07 | | İHA

Antalya’da FETÖ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Antalya’da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik operasyonda gözaltına alınarak adliyeye sevk edilen 6 şahıstan 4’ü tutuklandı.

Antalya’da FETÖ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yapıldı.

"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan 15 zanlıdan 9’u alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakıldı. Sulh ceza mahkemesine sevk edilen 6 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şahsa ise adli kontrol kararı uygulandı.

 

 

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