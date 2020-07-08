Antalya’da FETÖ operasyonu! 4 kişi tutuklandı

Antalya İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından 29 Haziran-5 Temmuz tarihleri arasında FETÖ/PDY'ye yönelik operasyon yapıldı.
"FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan gözaltına alınan 15 zanlıdan 9’u alınan ifadelerinin ardından Cumhuriyet Başsavcılığının talimatı ile serbest bırakıldı. Sulh ceza mahkemesine sevk edilen 6 şahıstan 4’ü tutuklanarak cezaevine konulurken, 2 şahsa ise adli kontrol kararı uygulandı.
1.5 tonluk 'Paşa' adlı kurbanlık boğa, 45 bin liradan satışa çıkarıldıKars’ın Selim ilçesinde 1.5 tonluk simental cinsi 'Paşa' adlı kurbanlık boğa, 45 bin liradan satışa çıkarıldı. Hayvan yetiştiriciliği yapan Öztürk Saraç tarafından özel olarak yetiştirilen 3 yaşındaki boğadan, şu ana kadar 90 yavru elde edildi.