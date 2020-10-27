Antalya'da FETÖ/PDY operasyonu! 1 kişi tutuklandı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün çökertilmesine yönelik Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan 6 günlük çalışmada 15 şahıs hakkında işlem yapılırken, 5 şahıs alınan ifadelerinin ardından ilgili savcılık talimatları doğrultusunda serbest bırakıldı. Sulh Ceza Hakimliğine sevk edilen 6 şüpheliden 5'i adli kontrol şartı ile serbest bırakılırken, 1 kişi ise tutuklandı.
AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik'ten önemli açıklamalarAK Parti Sözcüsü Ömer Çelik, partisinin MKYK ve MYK gündemine ilişkin açıklamalarda bulundu.AK Parti Sözcüsü Çelik: "Birileri gidip de Diyarbakır annelerini görmezden gelerek 'Ben Kürt sorunundan bahsediyorum', 'Ben Kürt çocuklarının sorunlarından bahsediyorum' 'Ben şu yasaklara karşıyım', 'Ben şu şekilde demokrasi mücadelesi veriyorum' dediği anda, Diyarbakır annelerinin mücadelesine destek veren bir tutum içerisine girmiyorsa, bilelim ki otomatikman ikiyüzlü bir adrese kendisini postalamış olur."