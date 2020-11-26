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26.11.2020 - 15:48 | | İHA

Antalya'da FETÖ'den 9 kişi yakalandı

Antalya'da FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik yapılan çalışmalarda 9 şüpheli yakalandı.

Antalya'da FETÖ'den 9 kişi yakalandı

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde FETÖ/PDY silahlı terör örgütünün deşifre edilip faaliyetlerinin sonlandırılması adına Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ve müdürlüğe bağlı merkez ve dış ilçelerin Terörle Mücadele Büro Amirliklerince 16-22 Ekim tarihleri arasında çalışma yürütüldü. Yapılan çalışmalarda toplam 9 şahıs yakalandı.

Şüphelilerden 5'i alınan ifadelerinin ardından savcılığın talimatları doğrultusunda serbest bırakılırken, sulh ceza hakimliğine sevk edilen 2 şüpheli hakkında adli kontrol kararı uygulandı. Ayrıca yakalanıp gözaltına alınan 2 şüpheli, soruşturmasının yürütüldüğü diğer il emniyet müdürlüğü görevlilerine teslim edildi.

Maske takmayan vatandaşlardan pes dedirten savunma!İçişleri Bakanlığı tarafından dün akşam yayınlanan genelge ile yoğunlaştırılmış koronavirüs denetimleri başladı. Pendik'te maske takmayan veya maskesini yanlış takan 24 kişiye toplam 21 bin 600 lira ceza kesildi.
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