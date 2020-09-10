Antalya'da, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Manavgat ilçesindeki adrese düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Y.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.