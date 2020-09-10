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10.09.2020 - 17:50 | | DHA

Antalya'da, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

Antalya’da, 'FETÖ/PDY üyeliği'nden kesinleşmiş 6 yıl 3 ay hapis cezası bulunan firari Y.B., yakalandı.

Antalya'da, firari FETÖ hükümlüsü yakalandı!

İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ şüphelilerinin yakalanması için çalışma başlattı.

Ekipler, Manavgat ilçesindeki adrese düzenlediği operasyonda, FETÖ/PDY üyesi olduğu gerekçesiyle hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan Y.B.'yi gözaltına aldı.

Adliyeye sevk edilen Y.B., işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

 

 

İstanbul'da piton operasyonu!Başakşehir'de, polis ekipleri tarafından yapılan operasyonda, beslemesi ve ticaretinin yapılması yasak olan 6 piton yılanı ele geçirildi. Yılanlar, Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü'ne teslim edilirken, konu ile ilgili 2 kişiye adli işlem yapıldı.
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