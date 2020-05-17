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17.05.2020 - 02:25 | | AA

Antalya'da hurda deposunda yangın!

Antalya'nın Manavgat ilçesinde sanayi sitesindeki hurda deposunda yangın çıktı.

Antalya'da hurda deposunda yangın!

Sanayi sitesinin hurdacılık blokundaki bir şirkete ait hurda deposunda henüz belirlenemeyen nedenle yangın başladı.

Depoda hurda plastik doğrama kapı ve pencere gibi yanıcı malzemelerin bulunması nedeniyle alevler kısa sürede büyüdü.

Durumun bildirilmesi üzerine Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ekipleri ile Manavgat Orman İşletme Müdürlüğünün arazözü olay yerine sevk edildi.

Polisler, gerekli güvenlik önlemlerini alarak vatandaşları yangın bölgesinden uzaklaştırdı.

Ekipler, yangını kontrol altına almaya çalışıyor.

 

Yasağa rağmen denize girdilerMuğla'nın Marmaris ilçesinde, 2 kadın yasak olmasına rağmen beraberlerine aldıkları 4 çocukla denize girdi. Denize girmenin yasak olduğu hatırlatılan kadınlar, basın mensuplarına "Neden çekiyorsunuz, hemen eve gideceğiz" diyerek, tepki gösterdi.
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