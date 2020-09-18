MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da kan donduran kaza! Anne hayatını kaybetti
ABONE OL
18.09.2020 - 12:26 | | DHA

Antalya'da kan donduran kaza! Anne hayatını kaybetti

Antalya'nın Korkuteli ilçesinde, kontrolden çıkan otomobil şarampole yuvarlanıp, beton elektrik direğine çarptı. Kazada Yıldız İvdil yaşamını yitirirken, eşi ve 2 yaşındaki oğlu yaralandı.

Antalya'da kan donduran kaza! Anne hayatını kaybetti

Kaza, saat 08.30 sıralarında, Antalya Korkuteli- Fethiye karayolunun 5'inci kilometresinde meydana geldi. Fethiye'den Korkuteli yönüne giden Agit İvdil yönetimindeki 09 DB 632 plakalı otomobil, yeni asfaltlanan yolda aşırı hız nedeniyle sürücüsünün kontrolünden çıkarak şarampole yuvrarlanıp, beton elektrik direğine çarptı.

Araçta bulunan Yiğit Ağit İvdil (2), çevredekilerin yardımıyla çıkartılıp Korkuteli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Araçta sıkışan sürücü Agit İvdil ile eşi Yıldız İvdil (22) ise ekiplerin iki saatlik çalışması sonucu çıkartılabildi. Yapılan kontrolde, Yıldız İvdil'in yaşamını yitirdiği belirlendi. Agit İvdil ise sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Antalya Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne götürüldü.

Yıldız İvdil'in cenazesi, otopsi için Korkuteli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Antalyada kan donduran kaza Anne hayatını kaybetti

    Fahrettin Koca: Yüzde 42 arttı!Sağlık Bakanı Fahrettin Koca İzmir'de açıklamalarda bulundu. Bakan Koca, "İzmir'de vaka sayısı bir önceki aya göre yüzde 42 arttı." ifadelerini kullandı.
    daha fazla video için

    GÜNCEL HABERLER

    İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

    İskenderun’da tarihi eser operasyonu!

    İskenderun’da tarihi eser operasyonu!

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Emeklilere Yargıtay'dan kötü haber! Maaş...

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Korona itirafı! Çin'den kaçan virolog anlattı

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri...

    Cuma namazı saat kaçta kılınacak? İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere il il namaz vakitleri...

    Sıradaki Haber