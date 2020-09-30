MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da korkutan manzara! Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış
ABONE OL
30.09.2020 - 15:35 | | DHA

Antalya'da korkutan manzara! Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış

Antalya'nın Lara Bölgesi'nde denize sert sortisiyle endişe yaratan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jet uçağıyla ilgili Rus pilotlardan bilgi istendi. Rus pilotun kuleyi yanlış anladığı, görerek indiği ve izin verilen piste hemen ulaşmak için irtifasını sert düşürdüğü ortaya çıktı.

Antalya'da korkutan manzara! Rus pilot, kuleyi yanlış anlamış

Türkiye'deki orman yangınlarında etkin rol oynayan ve bu yıl Rusya'dan kiralanan Rus yapımı BE 200 ES tipi amfibyen jetin, 28 Eylül Pazartesi akşamı Lara bölgesinde denize yakın uçuşu, sert irtifa alması, endişe yarattı. 'Ateş Kartalı' olarak adlandırılan 12 ton su kapasiteli Rus pilotların kullandığı uçağı görenler, balkonlarına çıktı. Sortilerin ardından binalara yakın uçan uçak, vatandaşları tedirgin etti. O anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

MUĞLA KÖYCEĞİZ YANGININDAN DÖNÜYORDU

Orman Genel Müdürlüğü ve Devlet Hava Meydanları İşletmesi, Rus pilotlardan Lara bölgesindeki tehlikeli uçuş ile ilgili bilgi aldı. Uçak kayıtlarında sortinin yer almadığı belirlendi. Orman Genel Müdürlüğü, 2'si Rus, 2'si Türk, 4 pilotun olduğu BE 200 ES tipi amfibyen jet uçağının Muğla'nın Köyceğiz bölgesindeki orman yangınından Antalya'ya döndüğünü açıkladı. Uçağın 6 saat 43 dakikalık çalışma sonrası Antalya'ya döndüğünü belirten yetkililer, "Uçak görerek iniş yapan bir tekniğe sahip. Lara bölgesinde gürültü ve tehlikeli uçtuğu için korku yaratmış. Bu uçak yangın ve operasyon uçağı. Bu tip uçaklarda belli bir rota zorunluluğu yok. 4 bin feetten 1500 feete yaklaşma izni verilmiş. Rus pilotlar da görerek iniş yapıyor. Kule ile pilot arasında bir anlaşmazlık ve tercüme hatası olunca, Rus pilot normal seyir rotasında izin verilen piste hemen ulaşmak için irtifasını sert düşürmüş. Gecikmeli bir tercüme ve anlama hatası olmuş" dedi.

Orman Genel Müdürlüğü, pilotların sadece bilgisine başvururken, Sivil Havacılık da olay ile ilgili bilgilendirildi. Uçak, bakım ve olası yangın ihbarına müdahale etmek için Antalya Havalimanı'nda bekleyişini sürdürüyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan BM Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi'ne video mesajCumhurbaşkanı Erdoğan'ın, BM 75. Genel Kurulu etkinlikleri kapsamında düzenlenen Biyolojik Çeşitlilik Zirvesi’ne video mesaj gönderdi. Erdoğan mesajında, "Tarihi mesuliyetimiz yok denecek kadar az olmasına rağmen iklim değişikliği ile mücadelede en ön saflarda yer alıyoruz." ifadelerini kullandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

FETÖ'nün hain planı ortaya çıktı! TSK'den attırmak için talimatname hazırlamışlar

FETÖ'nün hain planı ortaya çıktı! TSK'den attırmak için talimatname hazırlamışlar

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Meclis'e sunuluyor! Milyonları ilgilendiriyor, tarihin en büyüğü...

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Toz bulutu şehri yuttu... Baraj gölü gözden kayboldu

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Okullar ne zaman açılacak, Ekim'de başlıyor mu? Bakan Fahrettin Koca'dan açıklama

Sıradaki Haber