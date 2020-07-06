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06.07.2020 - 23:37 | | AA / DHA

Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Antalya'da girdikleri mağarada mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.

Döşemealtı ilçesinde 4 kişi, henüz belirlenemeyen nedenle Yeşilbayır Mahallesi'ndeki ormanlık alanda bulunan mağaraya girdi. Mağaranın aşağı kısmına halatlarla inen 4 kişiden Mehmet Cüneyt T, kendi imkanlarıyla dışarıya çıkmayı başarırken diğerleri mahsur kaldı.

Arkadaşlarına ulaşamayan Mehmet Cüneyt T, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

İhbar üzerine bölgeye 112 Acil Servis, AFAD, UMKE ve Antalya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ekipleriyle Akdeniz Üniversitesi Dağcılık Kulübü üyeleri sevk edildi.

Ekipler halatlar yardımıyla mağaranın 60 metrelik kısmına inerek mahsur kalanlara ulaştı.

Antalyada mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldı

Mahsur kalanlardan ilk olarak yüksekten düşerek yaralanan Mehmet Ç, güçlükle mağaradan çıkarıldı. Yaralı, sağlık ekibinin müdahalesinin ardından hastaneye kaldırıldı.

Ekipler yaklaşık 4 saat süren çalışmanın ardından Ercan B. ve İsmail C'yi de kurtardı.

Mağaraya define aramak için girdikleri değerlendirilen Mehmet Cüneyt T, Ercan B. ve İsmail C, sağlık ekiplerinin ayakta yaptıkları tedavinin ardından polis ekiplerince gözaltına alındı.

Mehmet Ç'nin de tedavisi tamamlandıktan sonra gözaltına alınacağı öğrenildi.

 

Antalya'da mağarada mahsur kalan 3 kişi kurtarıldıAntalya'da girdikleri mağarada mahsur kalan 3 kişi ekiplerce kurtarıldı.
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