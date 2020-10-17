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17.10.2020 - 11:15 | | DHA

Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu

Antalya'da sabah saatlerinde bir kuyumcuya polis üniformasıyla gelen soyguncu, kuyumcu ve ortağını plastik kelepçe ile etkisiz hale getirdikten sonra, 1 kilo altını alarak kaçtı.

Antalya'da polis üniformalı kuyumcu soygunu

Soygun, saat 09.30 sıralarında Güneş Mahallesi Hastanesi Caddesi'ndeki Sevda Kuyumculuk'ta meydana geldi. Motosikletli Yunus timlerinin giydiği üniformadan giyen kişi, elindeki tabancayla kuyumcu dükkanına girdi. İş yeri sahibi Feyzi Bulce ve ortağı Şükrü Gülşen'i yere yatırıp, plastik kelepçeyle ellerini ve ayaklarını bağlayan soyguncu, 1 kilo altını aldı.

Soyguncu, kapıda kendisini bekleyen ve içerisinde bir kişinin olduğu eski model otomobile binerek uzaklaştı.

KUYUMCU ŞOKU ATLATAMADI

Antalya'da 1 kilo altının çalındığı soygunun yaşandığı kuyumcu dükkanının sahipleri Şükrü Gülşen ve Feyzi Bulce'nin yardımına ilk koşanlar vatandaşlar oldu. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edilirken, olayın şokunu atlamayan Şükrü Gülşen, "Yunus polisi kıyafetleri vardı. Kafasında kaskı ve silahı vardı. Eniştem Feyzi Bulce'yi kelepçeleyince ben de içeri girdim. Bizi iş yerinin arkasına götürüp, ellerimizi ve ayaklarımızı plastik kelepçe ile bağlayıp, yere yatırdı. Kafamıza tabanca  dayadıktan sonra yaklaşık 1 kilo altını alıp, kaçtı" dedi.

Şüphelilerin bir an önce bulunmasını isteyen Feyzi Bulce'nin boynunda koli bandı, kolunda metal kelepçe olduğu görüldü.

OTOMOBİL TERK EDİLMİŞ BULUNDU

Öte yandan soygunda kullanılan 42 U 7488 plakalı otomobilin şehir dışına kaçma ihtimaline karşı, kentin giriş ve çıkış noktalarında denetim başlatıldı. Ancak soygundan bir saat sonra otomobil, Hüsnü Karakaş Mahallesi'nde terk edilmiş olarak bulundu.

Antalyada polis üniformalı kuyumcu soygunu

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