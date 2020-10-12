Antalya'da seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı!

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının 'Emrah' olduğu belirtilen satıcıya tezgahını kaldırmasını söyledi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başlayan kadın zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi.

Bu sırada çekime devam eden A.Ö.'ye, neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin?" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı sırasında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö., çevredekilerden yardım istedi.

A.Ö., "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi. Seyyar satıcı, ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarının zedelendiği belirtildi.