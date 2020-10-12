MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı!
ABONE OL
12.10.2020 - 16:27 | | DHA

Antalya'da seyyar satıcı, kadın zabıtaya saldırdı!

Antalya’da, kimliği belirsiz seyyar satıcı, kendisini cep telefonu kamerasıyla görüntüleyen kadın zabıta görevlisi A.Ö.'ye saldırdı. A.Ö.'nün el parmakları zedelenirken, tehditler savuran seyyar satıcı, ara sokaklarda gözden kayboldu.

Olay, saat 14.00 sıralarında, Muratpaşa ilçesine bağlı Tahılpazarı Mahallesi'nde meydana geldi. Büyükşehir Belediyesi Zabıta Dairesi Başkanlığı ekipleri, caddede denetim yaptıkları sırada kaldırımda maske satan, adının 'Emrah' olduğu belirtilen satıcıya tezgahını kaldırmasını söyledi. Bu sırada cep telefonu kamerasıyla çekim yapmaya başlayan kadın zabıta memuru A.Ö.'ye tehditler savuran seyyar satıcı, elinden telefonu almak istedi.

Bu sırada çekime devam eden A.Ö.'ye, neden görüntü aldığını soran seyyar satıcı, "Hırsızlık yapmıyoruz, bir şey yapmıyoruz. Derdiniz ne sizin?" diyerek saldırdı. Diğer memurların uzakta olması nedeniyle saldırı sırasında yalnız kalan zabıta memuru A.Ö., çevredekilerden yardım istedi.

A.Ö., "Polisi arar mısınız? Yanımda telsizim yok" diye seslendi. Seyyar satıcı, ara sokaklarda gözden kaybolurken, A.Ö.'nün el parmaklarının zedelendiği belirtildi.

 

Kilis Belediye Başkanı Bulut, son yolculuğuna uğurlandıGeçirdiği rahatsızlık nedeniyle Gaziantep'te tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren Kilis Belediye Başkanı Mehmet Abdi Bulut, kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

İletişim Başkanı Altun'dan Oruç Reis açıklaması

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Arabası olan herkesi ilgilendiriyor! Yeni dönem...

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Kuzey Kore lideri Kim Jong-un, ağlayarak halktan özür diledi

Yer: Uşak! 'Tarih' ele geçirildi

Yer: Uşak! 'Tarih' ele geçirildi

Sıradaki Haber