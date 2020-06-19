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19.06.2020 - 14:42 | | DHA

Antalya'da tekne turundaki kadınlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çekti

Son dakika haberi... Antalya'da tekne turuna çıkan bir grup kadın, maske takmadan ve sosyal mesafeye aldırış etmeden halay çekti.

Antalya'da tekne turundaki kadınlar sosyal mesafeyi hiçe sayıp halay çekti

Corona virüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar, 1 Haziran sonrası kontrollü sosyal hayata dönüşürken, Antalya'da bir grup kadın, çıktıkları tekne turunda sosyal mesafeyi hiçe sayarak, halay çekti. Antalya Yat Limanı'ndan tekne turuna çıkan kadınlardan 6'sı, güvertede müzik eşliğinde çektikleri halay sırasında maske de takmadı. Kadınların halayı, cep telefonuyla görüntülendi.

 

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