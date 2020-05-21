MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'da yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu
ABONE OL
21.05.2020 - 16:28 | | İHA

Antalya'da yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu

Son dakika gelen habere göre; Antalya'da yabancı uyruklu iki sevgili, kaldıkları evde ölü bulundu. Kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini isteyen 70 yaşlarındaki Alman erkek ve 50’li yaşlardaki Avusturyalı kadının kimliği henüz belirlenemedi.

Antalya'da yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu

Antalya'nın Manavgat ilçesi Side Mahallesi Cemal Gürsel Bulvarı'nda ikamet eden yabancı uyruklu iki sevgili, evlerinin yatak odasında ölü bulundu. Olay, komşularının bir süredir haber alamadığı çiftin dairesinden koku geldiğini fark ederek jandarmaya haber vermesi üzerine ortaya çıktı.

Söz konusu adrese gelen jandarma ekipleri kapıyı çalmalarına rağmen kapı açılmayınca cumhuriyet savcısının talimatı doğrultusunda çilingir çağırarak kapıyı açtırdı. Olay yerine çağrılan 112 ekipleri çiftin yaşamını yitirmiş olduğunu belirledi. Manavgat İlçe Jandarma Komutanlığı Olay Yeri İnceleme ekibi, cumhuriyet savcısı ve adli tabibin yaptığı incelemelerin ardından cesetler ölüm nedenlerinin belirlenmesi amacıyla Antalya Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

CEP TELEFONLARI LEĞENDEKİ SUYA ATILMIŞ

Daireye giren ekipler, ölenlerin kimlikleri ile ilgili hiçbir ipucu bulamazken, tanıyanlar çiftin kendilerine Mehtap ve Mahmut olarak hitap edilmesini istediklerini dile getirdi. Çiftin cep telefonlarının odada içerisinde su bulunan bir leğene atılmış olduğu, dolaptaki kıyafetlerinin de kesici bir aletle kesilerek kullanılamaz hale getirildiğini öğrenildi. Çiftin ilaç içerek intihar etmiş olabileceği belirtilirken, bıraktıkları mektupta birlikte gömülmek istediklerini dile getirdikleri bildirildi.

 

Yakaladıkları yılana sigarayla böyle eziyet ettilerAdana'da bir grup esnaf, ağzına sigara vererek eziyet etikleri yılanın görüntülerini sosyal medyada paylaştı. Görüntüye sosyal medya kullanıcıları tepki gösterdi.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Antalya'da yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu

Antalya'da yabancı uyruklu iki sevgili evde ölü bulundu

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Milyonlarca çalışanı kapsıyor! İzin verilemez, para ödemesi...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Korkutan tablo! Bilanço ağırlaşıyor...

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Freni boşalan kamyon ortalığı savaş alanına çevirdi: 5 yaralı

Sıradaki Haber