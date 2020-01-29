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29.01.2020 - 22:19 | | DHA

Antalya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Antalya'da, çarpışan 3 otomobilden 1'i karşı şeride geçip, 2 otomobile daha çarptı. 5 aracın karıştığı zincirleme kazada 8 kişi yaralandı.

Antalya'da zincirleme kaza! 5 araç birbirine girdi

Kaza, saat 20.30 sıralarında Muratpaşa ilçesi Gazi Bulvarı'nda meydana geldi. 07 HM 023 plakalı otomobille aynı yöndeki 07 NEC 65 plakalı otomobil bilinmeyen nedenle çarpıştı. Çarpışmanın şiddetiyle savrulan otomobillerden biri 07 ASN 982 plakalı otomobile çarptı. 07 ASN 982 plakalı otomobil savrularak, refüjü aşıp, karşı şeride geçti. Refüjdeki telleri parçalayan otomobil, karşı şeride geçip, 07 CPH 53 ve 07 AIM 045 plakalı otomobillere çarptı.

Kazayı gören diğer sürücülerin haber vermesiyle olay yerine çok sayıda sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Kazada yaralanan 8 kişi sağlık ekiplerinin yaptığı ilk müdahalenin ardından hastanelere kaldırıldı. Bulvar, çift taraflı trafiğe kapatılırken uzun araç kuyrukları oluştu. 

Kazaya karışan araçlar çekiciyle olay yerinden kaldırıldı. Belediye ekipleri araçlardan dökülen parçalar ile kırılan demir çitleri temizledi.

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