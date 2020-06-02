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02.06.2020 - 10:29 | | DHA

Antalya'ya şehit ateşi düştü

Son dakika haberi... Siirt'in Pervari ilçesinde operasyona giden askerleri taşıyan zırhlı aracın uçuruma yuvarlanması sonucu şehit olan 2 askerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın (27) acı haberi memleketi Antalya'daki ailesine ulaştı.

Antalya'ya şehit ateşi düştü

Kaza, dün saat 21.30 sıralarında, Pervari ilçe girişinde meydana geldi. Doğan köyü üs bölgesinde operasyona giden 2'nci Komando Taburu'na bağlı askeri personeli taşıyan zırhlı araç, ilçe çıkışında virajda sürücüsünün kontrolünden çıkıp uçuruma yuvarlandı. Kazada araçta bulunan 9 askeri personel yaralandı. Siirt Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı askerlerden Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan ile Jandarma Uzman Çavuş Burak Aydoğan (26) şehit oldu.

Antalyaya şehit ateşi düştü

ANTALYA'DAKİ AİLESİNE ACI HABER VERİLDİ

Jandarma Astsubay Çavuş Celal Özcan'ın şehit olduğu haberi, memleketi Antalya'nın Kepez ilçesi Karşıyaka Mahallesi'nde oturan ailesine sabahın erken saatlerinde verildi. Acı haberi askeri yetkililerden alan baba Tuncer Özcan ve anne Ayşe Özcan ile şehidin kardeşi Berke Özcan, gözyaşlarına boğuldu. Dedesi Celal Özcan'ı (90) ise şehidin kardeşi Berke teskin etmeye çalıştı. Şehidin diğer dedesi Mehmet Güler (90) de tekerlekli sandalyeyle eve getirildi. Fenalaşan Mehmet Güler'e hazır bekleyen ambulansta müdahale edildi. Yakınları ve komşuları, taziye için Türk bayrağı asılan şehit evine akın etti.

EŞİ DE ASTSUBAY

Şehit Celal Özcan'ın cenazesinin öğleden sonra Antalya'ya getirileceği ve ikindide toprağa verileceği kaydedildi. Şehidin eşi Ayça Özcan'ın da astsubay olduğu, cenaze töreni için görevli olduğu Aydın'dan Antalya'ya geleceği belirtildi. 1 yıllık astsubay olan şehit Celal Özcan'ın ilk görev yerinin de Siirt olduğu öğrenildi.

Antalyaya şehit ateşi düştü

Taksici, 22 lira için kadın müşteriye saldırdıBeyoğlu’nda doğum yapan ablasının yanına gitmek için taksiye binen Fas uyruklu genç kadın, 22 lira için taksicinin saldırısına uğradı. Aracın içerisinde kadına tokat atan taksici, dışarıda da yere yatırıp boğazını sıktı. Dehşet anları araç kamerasına saniye saniye yansırken, genç kadının darp raporu alarak şikayetçi olduğu taksici serbest bırakıldı.
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