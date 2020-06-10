MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri Antalya'yı nem bulutları kapladı
ABONE OL
10.06.2020 - 13:48 |

Antalya'yı nem bulutları kapladı

Antalya'da yüzde 90 seviyesine ulaşan nem oranı nedeniyle kentin üzerini nem bulutu kapladı.

Antalya'yı nem bulutları kapladı

Geçen ay, mayıs ayı sıcaklık rekorunun kırıldığı Antalya'da hava sıcaklığı 27 derece ölçülürken, nem oranı ise sabah saatlerinde yüzde 90 seviyelerine ulaştı.

Yüksek nem nedeniyle kentin üzerini nem bulutu kapladı. Nem bulutları yer yer görüş mesafesini de düşürdü. Nem bulutu nedeniyle kentin silueti, Beydağları ve denizdeki gemiler, sis altında kaldı. 

Nemden bunalan vatandaşlar ise soluğu sahillerde aldı.

 

Teslimat devam ediyor... İşte Nüfuz Edici Bomba'nın özellikleri!Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir Twitter'dan bir video paylaşarak Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

DGS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar, son gün ne zaman? DGS 2020 sınav tarihi

DGS başvurusu nasıl yapılır, ücret ne kadar, son gün ne zaman? DGS 2020 sınav tarihi

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Emeklilikte yeni dönem! Çift maaş ve...

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Tam 90 yıl geçti! Toprağa hüzün düşüren anlaşma

Bim aktüel 12 Haziran kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Bim aktüel 12 Haziran kataloğunda neler var? Bim saat kaçta açılıyor, kaçta kapanıyor?

Sıradaki Haber