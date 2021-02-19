AÖF kayıt yenileme işlemleri be sınavları ne zaman yapılacak? AÖF 2021 takvimi!

2020-2021 Eğitim yılının AÖF Bahar Dönemi kayıt yenileme işlemleri devam ediyor. 15 Şubat 2021 tarihinde başlatılan AÖF kayıt yenileme işlemleri ne zaman sona erecek? Öğrenciler tarafından merakla araştırılan AÖF kayıt yenileme tarihleri ne zaman, ücreti ne kadar? Kayıt işlemlerini aktif hale çevirdikten sonra merak edilen ikinci adım ise AÖF sınav tarihleri 2021 oluyor. Peki AÖF sınavları ne zaman? İşte AÖF sınav takvimi 2021...



AÖF KAYIT YENİLEME 2021 NASIL YAPILIR?



Kayıt yenilemek isteyen öğrenciler, akademik takvimde belirtilen tarihler arasında kayıtlı oldukları programa ait materyal ücretini yatırdıktan sonra ders seçimlerini yaparak kayıt yenileme işlemlerini yapabilirler.



AÖF KAYIT YENİLEME 2021 ÜCRETİ NE KADAR?



Kayıt yeniletecek öğrenciler, ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararı gereğince; sınav hizmetleri, basılı malzemeler ve diğer hizmetler karşılığı olan ve Anadolu Üniversitesince belirlenen staj/uygulama dersi bulunmayan programlarda (Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Programı Hariç) alt limit ₺285,00, Açıköğretim Fakültesi Sosyal Hizmet Lisans Programında alt limit ₺405,00 ve tekniker unvanı verilen programlarda alt limit ₺305,00 olup alınan dersin kredisine göre değişen Dönem Öğretim Gideri tutarını ödeyeceklerdir.Uygulama dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin uygulama dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir uygulama dersi için ₺80.00 ilave edilecektir. Laboratuvar dersi bulunan programlara kayıt yeniletecek öğrencilerin laboratuvar dersini aldığı ilgili dönemde dönem öğretim giderine her bir laboratuvar dersi için ₺120.00 ilave edilecektir.



AÖF KAYIT YENİLEME/ DERS SEÇİMİ NASIL YAPILACAK?



AÖF kayıt yenileme tarihleri sonrasında ders seçimi aşaması merak ediliyor. Kayıt yenileme yapabilmek için ders seçim aşamasının ve kayıt yenileme ücretinin ödenmesi gerekiyor. Ders seçimi aşamasında 45 AKTS'ye kadar ders seçimi gerçekleştiriliyor.



Ders seçim işlemi, aof.anadolu.edu.tr adresinden Ders Seçimi (Ekle/Sil) Otomasyonu üzerinden gerçekleştirilecek.



AÖF KAYIT YENİLEME İÇİN TIKLAYINIZ



AÖF KAYIT YENİLEME ÜCRETİ SON GÜN NE ZAMAN, ÖDEME NASIL YAPILIR?



Ödeme bilgileri ders seçimi sayfasında veya bu işlem sonucu dökümü alınan Kayıt Yenileme Bilgi Dökümü Sayfasında yer alacaktır. Ders seçimi işlemini yapan öğrenciler 2020-2021 Öğretim Yılı Bahar Dönemi Dönem Öğretim Gideri, Dönem Öğrenim Ücreti ve Dönem Öğrenci Katkı Payı ödemelerini belirtilen tarihler arasında; Kredi Kartı/Banka Kartıyla, Ziraat Bankası ATM’lerinden (kartlı veya kartsız), Mobil Bankacılık veya İnternet Bankacılığından gerçekleştirebilir.

Kayıt yenileme tarihinin son günü olan 26 Şubat 2021 tarihinde İnternet, ATM ve Mobil Bankacılığından saat 23:59’a kadar ödeme yapılabilecek. Ancak, kayıt yenileme tarihinin son günü provizyon işlemleri nedeni ile kredi kartıyla ödeme yapılamayacak.



Daha fazla detaylı bilgiye ulaşmak isteyen kişiler en yakın AÖF bürosuna giderek ya da 0850 200 46 10 numaralı AOSDESTEK hattından bilgi alabilirler.



AÖF SINAV TARİHLERİ 2021 TAKVİMİ



Bahar Dönemi Ara Sınavı : 10 - 11 Nisan 2021



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021



Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021