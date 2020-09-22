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22.09.2020 - 21:16 |

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim, İktisat, İşletme kayıt yenileme ve sınav tarihleri

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi öğrencilerinin merakla araştırdığı AÖF kayıt yenileme tarihleri belli oldu. Açıköğretim, İktisat, İşletme Fakültelerinin kayıt yenileme tarihleri ve sınav tarihleri haberimizde...

AÖF kayıt yenileme ne zaman? Açıköğretim, İktisat, İşletme kayıt yenileme ve sınav tarihleri

Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri 2020-2021 Öğretim Yılı İnternet Başvuru, Kayıt,Kayıt Yenileme/Ekle-Sil Tarihleri açıklandı.

AÖF KAYIT YENİLEME 2020 NE ZAMAN?

AÖF kayıt yenileme 05 Ekim 2020 Pazartesi günü başlıyor, 15 Ekim 2020 Perşembe günü sona eriyor.

AÖF SINAV TARİHLERİ

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

AÖF kayıt yenileme ne zaman Açıköğretim, İktisat, İşletme kayıt yenileme ve sınav tarihleri

İntihar diye bildirdiler cinayet çıktıZonguldak'ın Ereğli ilçesinde, intihar süsü verilen Burhan Karakuş'un (34) yol kenarında yanında tabancayla başından vurulmuş şekilde ölü bulunmasıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheli tutuklandı.
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