AÖF mezuniyet belgesi ne zaman, nereden alınır? AÖF mezuniyet şartları nelerdir?

Üniversiteyi uzaktan okuyan AÖF öğrencileri mezun olacakları dönemde diploma arayışına giriyor. AÖF mezuniyet belgesi ne zaman ve nereden alınır? sorusu yoğun ilgi görüyor. Aynı zamanda AÖF mezuniyet şartlarının neler olduğu sabırsızlıkla öğrenilmek isteniyor. İşte AÖF'ten mezun olmaya hazırlanıyorsanız bilmeniz gerekenler...

AÖF MEZUNİYET ŞARTLARI NELERDİR?

AÖF mezuniyet şartları GNO 2.00 ve üzeri, Ön lisans için 120 AKTS kredi, Lisans için 240 AKTS kredi gerekiyor.

Diplomamı teslim alana kadar “Mezuniyet Belgesi” alabilir miyim?

AÖS’de mezuniyet işlemi yapıldıktan sonra mezun bilgisi YÖKSİS’e gönderilir. Mezun olanlar e-Devlet Kapısı üzerinden “Mezun Belgesi “alabilmektedir.

Ayrıca AÖF Bürolarından diplomalar hazırlandığı için Geçici Mezuniyet Belgesi verilmez

AÖF MEZUNİYET BELGESİ NEREDEN ALINIR?

AÖF diplomaları https://www.anadolu.edu.tr/diploma-dogrula adresi üzerinden sorgulanacak. Öğrencinin T.C kimlik numarası ve diplomana numarası girilek diplomalar doğrulanacak.

AÖF DİPLOMALARI NE ZAMAN VERİLİR?

AÖF diplomalarıyla ilgili Anadolu Üniversitesi'nden henüz bir açıklama yapılmadı. Ancak geçmiş yıllarla ilgili mezuniyet sürecine dair detayları açıklayan Anadolu Üniversitesi diplomalarla ilgili şu ifadelere yer vermişti;

Diplomalar, dönem sonu sınavı sonuçları İnternetten açıklandıktan sonra 20 gün içinde hazırlanarak mezunlarımıza verilmek üzere bağlı oldukları AÖF bürolarına gönderilmektedir. Ancak staj yükümlülüğü bulunan öğrenciler stajlarını tamamladıklarını belgeledikten veya laboratuvar uygulama dersi bulunan öğrenciler laboratuvar uygulama dersini tamamladıktan sonra diplomalarını alabilirler.

Mezunlarımız bağlı oldukları AÖF bürosuna özel kimlik ve öğrenci kimlik/tanıtım kartlarıyla kendileri veya yasal vekilleri başvurarak imza karşılığında diplomalarını alabilirler. Bunların dışında hiç kimseye diploma verilmez. Diplomalar öğrencinin adresine veya istediği resmî kurumlara posta veya kargo ile gönderilmez. AÖF büroları arasında diploma gönderme işlemi yapılmaz.

Mezunlarımıza diploma haricinde geçici mezuniyet belgesi, öğrenim belgesi, yazı gibi mezuniyeti belirten belge verilmemektedir.

Fakülteye öğretim gideri ve öğrenim ücreti/öğrenci katkı payı borcu olan öğrencilerin diplomaları borçlarını ödemedikçe verilmemektedir.Mezunlarımız diplomasını teslim almadan önce üzerindeki bilgilerin doğruluğunu mutlaka kontrol etmelidir.

Mezuniyet tarihinden sonra kimlik bilgilerinde mahkeme kararı ile değişiklik olması hâlinde (evlenme ve boşanma hariç) yeni kimlik bilgilerine göre diploma düzenlenmektedir.