AÖF online final sınav tarihleri | AÖF final sınavları giriş ekranı
AÖF bahar dönemi final sınavları Anadolu Üniversitesi tarafından gerçekleştirilmeye başladı. Corona virüs tedbirleri kapsamında online ortamda gerçekleştirilen final sınavları 8 Temmuz tarihine kadar https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden adayları yakından ilgilendiren bahar dönemi final sınavları hakkında adayların dikkat etmesi gereken bazı hususlar yer alıyor. Peki AÖF final sınavları hangi tarihleri arasında gerçekleştirilecek. İşte giriş ekranı...
AÖF bahar dönemi final sınavları online ortam üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında online ortamda gerçekleştirilmeye bugün başlanan AÖF bahar dönemi final sınavları 8 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden adayların yakından ilgilendiği bahar dönemi final sınavlarında adayların hangi derslerden sorumlu olduklarını görüntülemesi için sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra bu ekran üzerinden sınavlarının hangi tarihler içerisinde olduğu ve adayların hangi sınavlardan sorumlu oldukları görüntülenebilecek
AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?
Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.
Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi; 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23:59’a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır.