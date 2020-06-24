AÖF online final sınav tarihleri | AÖF final sınavları giriş ekranı

AÖF bahar dönemi final sınavları online ortam üzerinden gerçekleştirilmeye devam ediyor. Corona virüs tedbirleri kapsamında online ortamda gerçekleştirilmeye bugün başlanan AÖF bahar dönemi final sınavları 8 Temmuz tarihine kadar gerçekleştirilecek. Üniversite eğitimlerine açıktan devam eden adayların yakından ilgilendiği bahar dönemi final sınavlarında adayların hangi derslerden sorumlu olduklarını görüntülemesi için sisteme TC kimlik numaraları ve şifreleri ile giriş yaptıktan sonra bu ekran üzerinden sınavlarının hangi tarihler içerisinde olduğu ve adayların hangi sınavlardan sorumlu oldukları görüntülenebilecek

AÖF BAHAR DÖNEMİ FİNAL SINAVLARI HANGİ TARİHLERDE GERÇEKLEŞTİRİLECEK?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakülteleri’nin Yurt içi ve Yurt Dışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Bahar Dönemi dönem sonu sınavları, internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

Yurt içi ve yurt dışı programlar için sınav sistemi; 24 Haziran’dan başlayarak 8 Temmuz 23:59’a kadar (Türkiye saati ile) erişime açık olacaktır.

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