AÖF online final sınavları ne zaman sona erecek? AÖF online sınav işlemi nasıl gerçekleştirilir?

AÖF online bahar dönemi final sınavları 24 Haziran 8 Temmuz tarihleri arasında resmi site üzerinden gerçekleştirilecek. Hangi derslerden sınava gireceklerinin öğrenmek isteyen adaylar Anadolu Üniversitesi resmi sitesi üzerinden öğrenci giriş ekranına TC kimlik numaralarını ve şifrelerini yazdıktan sonra hangi derslerden sınava gireceklerini görüntüleyebilecek.

AÖF ONLİNE SINAV İŞLEMİ NASIL GERÇEKLEŞTİRİLİR?

Corona virüs tedbirleri kapsamında online ortam üzerinden gerçekleştirilen AÖF bahar dönemi final sınavları 24 Haziran tarihinde başladı. 8 Temmuz tarihine kadar devame edecek olan AÖF bahar dönemi sınavları https://esinav.anadolu.edu.tr/ adresi üzerinden gerçekleştirilebilecek.

AÖF bahar dönemi online sınav işlemleri www.anadolu.edu.tr adresinden yönlendirme linki ile sınav sayfasına geçiş yaptıktan sonra, TC kimlik numarası ya da @anadolu.edu.tr uzantılı e-posta adresi ve şifrenizle sisteme giriş yaptıktan sonra bu ekran üzerinde sorumlu olduğunuz dersleri görüntüleyebileceksiniz.

AÖF SINAV GİRİŞ EKRANI İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAV YÖNERGESİ

Her bir ders için sınav süresi 30 dakika soru sayısı 20 ’dir.

Sınav sistemi 24 Haziran 2020 – 08 Temmuz 2020 23:59 (Türkiye Saati) tarihleri arasında aktif olacaktır. Öğrencilerin tüm dersine ait sınavınızı bu tarihler arasında tamamlaması gerekmektedir.

Sınava başlayabilmeniz için sayfanın altında yer alan “Sınav yönergesi ve kurallarını okudum, kabul ediyorum” seçeneğini işaretleyip “Sınavı Başlat” butonuna basmanız gerekmektedir. Sınavınızı başlatmak istemiyorsanız “Vazgeç ve Ders Listesine Dön” butonuna basarak sorumlu olduğunuz dersler listesine dönebilirsiniz.

“Sınavı Başlat” butonuna bastığınızda seçilen dersinize ait bir oturum oluşturulur ve sınav anındaki her işlem bu oturum üzerinden gerçekleştirilir.

Dersinize ait sınav oturumunu başlattıktan sonra başka bir internet tarayıcısı veya cihaz üzerinden aynı anda sisteme giriş yaparsanız, sistem yapılan işlemi anormal aktivite olarak değerlendirir ve oturumunuz sonlandırılır.

Sınav başladıktan sonra ekranda gözüken soruyu cevaplamak istiyorsanız A, B, C, D, E şıklarından birini, boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” seçeneğini seçmeniz, daha sonra soru paneli altında yer alan “Soruyu Onayla ve Sonraki Soruya Geç” butonuna basmanız gerekmektedir. Soru onayı sonrasında düzeltme veya kontrol için bir daha önceki soruya dönemezsiniz.

Soruyu onaylamadan önce seçenek değişikliği yapabilir, ilgili soruyu boş bırakmak istiyorsanız “Bu soruyu boş bırakmak istiyorum” butonuna basarak işaretlemenizi iptal edebilirsiniz.

Seçili dersinize ait sınava başladıktan sonra, aktif oturumunuz içinde, normal sınav akış işlemleri (soruyu görme, sonraki soruya geçme) dışında herhangi bir işlem (tarayıcıyı kapatma, sayfayı yenileme, sayfada geri tuşuna basma vb.) yapılması anormal aktivite olarak değerlendirilecektir. Sistem anormal aktivite sayısının arttığını gördüğünde, panel üzerinden uyarı verip dersinize ait sınavı sonlandırabilecektir. Bu nedenle sayfada sadece soru paneli üzerindeki butonları tıklayarak sınavınızı tamamlayınız.

Sınav başlattığınızda ekranınız "Tam Ekran" moduna geçecektir. Sınav esnasında "Tam Ekran" modundan çıkmanız durumunda sınav oturumunuz sonlandırılacaktır.

Beklenmedik bir durum nedeniyle (internet ve elektrik kesilmesi, tarayıcı takılması vb.) sınav süreciniz kesilirse, ilgili durumun bir daha tekrarlanmayacağı bir ortamda ve zamanda yeniden sisteme girip kaldığınız yerden dersinize ait sınavı tamamlamanıza izin verilecektir.

Sistem dersin sınav süresi tamamlandığında otomatik olarak ilgili dersin sınavını tamamlar. Bu ana kadar yaptığınız işlemler ilgili dersin değerlendirilmesinde kullanılır.

Sınavda hesap makinesi kullanabilirsiniz. Ancak, kullanacağınız makinede alfabetik tuş takımı (A, B, C, ...) ve program yapılmasına, saklanmasına, çalıştırılmasına imkân veren EXE, STORE, RUN vb. tuşlar bulunamaz.

Soruların ait olduğu derslerin içeriklerinde basımdan sonra değişiklik yapılmış olabilir. Bir sorunun cevabı sonraki düzenlemelerle değişmiş olsa bile, o soruyu ders kitabınızda verilen bilgileri dikkate alarak cevaplayınız.

Sınav değerlendirilirken, her testteki doğru cevaplarınızın sayısından yanlış cevaplarınızın sayısının dörtte biri düşürülerek puanınız hesaplanacaktır. Bu nedenle, hakkında hiçbir fikriniz olmayan soruları boş bırakınız. Ancak, soruda verilen seçeneklerden birkaçını eleyebiliyorsanız kalanlar arasında doğru cevabı kestirmeye çalışmanız yararınıza olabilir.

Bu dönem sonu sınavı başarı notunuzu %75 oranında etkileyecektir.

Sınav soruları kişiye özel olarak hazırlanmıştır. Bu nedenle sınav ortamında yalnız bulunmak ve soruları herhangi bir öğrenme kaynağı ya da kişiden destek almadan bireysel olarak cevaplamakla yükümlüsünüz. Size özel hazırlanmış soruların başkası tarafından görülmesinin, kopyalanmasının, yayımlanmasının vb. sorumluluğu size aittir.

Etik ihlalde bulunduğu belirlenen öğrencilerin sınavı geçersiz sayılacaktır.

Anadolu Üniversitesi tarafından hazırlanmış olan bu testlerin her hakkı saklıdır. Hangi amaçla olursa olsun, testlerin tamamının veya bir kısmının Anadolu Üniversitesi'nin yazılı izni olmadan kopya edilmesi, fotoğraflarının çekilmesi, herhangi bir yolla çoğaltılması, yayımlanması ya da kullanılması yasaktır. Bu yasağa uymadığı tespit edilen kişi ve kuruluşlar hakkında yasal işlemler başlatılacaktır. Ayrıca, bu yasağa uymayanlar gerekli cezai sorumluluğu ve testlerin etik hazırlanmasındaki mali külfeti peşinen kabullenmiş sayılır.