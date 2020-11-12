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12.11.2020 - 11:54 |

AÖF sınav giriş belgesi 2020 yayımlandı mı? AÖF sınav tarihleri takvimi

AÖF sınav tarihleri için arayışa geçen öğrenciler, ardından AÖF sınav yerleri için meraklanıyor. Peki AÖF sınav giriş belgesi yayımlandı mı? 2020-2021 Eğitim yılının Güz Dönemi Ara sınavları ne zaman uygulanacak? İşte AÖF Güz Dönemi Ara sınavı ve dönem sonu sınav tarihi ve Bahar Dönemi Ara sınav tarihi ve dönem sonu sınav tarihi haberimizde...

AÖF sınav giriş belgesi 2020 yayımlandı mı? AÖF sınav tarihleri takvimi

Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi öğrencileri meraklı arayışa başladı. Kasım ayının ikinci haftası bitmesiyle birlikte büyük merak konusu olan AÖF sınav yerleri ve sınav tarihlerini haberimizde derledik. İşte 2020-2021 AÖF sınav takvimi...

AÖF SINAV GİRİŞ BELGESİ YAYIMLANDI MI?

AÖF sınav giriş belgesi henüz yayımlanmadı. Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi AÖF sınav yerlerini belirlediğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖF SINAV TARİHLERİ 2020

Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021

Son dakika... İzmir'de korkutan görüntü! Sıcak sular yükseliyor...Gelen son dakika haberine göre, Dokuz Eylül Üniversitesi, İzmir depremi için raporunu hazırladı. DAUM Müdürü Prof. Dr. Hasan Sözbilir, "Gülbahçe ve Tuzla fay hatlarında sıcak suların yüzeye çıkmasında artış var. Bu doğal bir durumdur, yeni bir deprem üreteceği anlamına gelmez" dedi. DEÜ İnşaat Mühendisliği Bölümü Yapı Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Özgür Özçelik ise, "Yıkılan binaları incelediğimizde perde sistemleri yeterince yok. Kolonları yetersiz. Zayıf malzeme, betonun kalitesizliği, donatıların doğru yerleştirilmemesi, yapısal düzensizlikler nedeniyle ağır hasarlar ve yıkılmalar meydana geldi" açıklamasını yaptı.
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