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04.11.2020 - 16:37 |

AÖF sınav tarihleri belli oldu | AÖF ara sınavları online (çevrimiçi) mi olacak?

AÖF Güz Dönemi ara sınav tarihleri belli oldu. 29 Ekim itibariyle kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından AÖF dersleri canlı olarak yayınlanıyor. Peki, AÖF ara sınavları ne zaman yapılacak? AÖF sınavları çevrimiçi mi olacak?

AÖF sınav tarihleri belli oldu | AÖF ara sınavları online (çevrimiçi) mi olacak?

Açıköğretim Fakültesi Güz Dönemi kayıt işlemlerinin sona ermesinin ardından dersler başladı. Canlı olarak yapılan AÖF derslerine internet üzerinden katılmak mümkün. AÖF sınav tarihleri de belli oldu. Peki, AÖF sınavları online mı olacak?

AÖF CANLI DERSLER NASIL İZLENİR?

Çevrim içi ortamda eş zamanlı gerçekleşecek Canlı Ders etkinlikleri 2 Kasım Pazartesi günü başlıyor. Anadolum eKampüs'e giriş yapıldıktan sonra sol menüde bulunan Takvim sekmesindeki "Canlı Ders Takvimi" alanında derslerin gün ve saatleri yer almaktadır.

Öğrenciler derslere eş zamanlı olarak katılabilir, katılamadığı derslerin kayıtlarını Anadolum eKampüs’te Canlı Ders Kayıtları bağlantısından izleyebilirler.

AÖF CANLI DERS İÇİN TIKLAYINIZ

AÖF SINAVLARI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

AÖF Güz Dönemi ara sınavları 12 - 13 Aralık 2020 tarihinde yapılacak. AÖF ara sınavları çevrimiçi (online) olacak mı merak konusu.

AÖF Güz Dönemi final sınavları ise 16-17 Ocak 2021 tarihlerinde olacak.

AÖF SINAVLARI ONLİNE MI OLACAK?

Anadolu Üniversitesi Senatosunun 06/10/2020 tarih ve 16 sayılı kararı gereği 2020-2021 Öğretim Yılı Güz Dönemi Ara Sınavı çevrimiçi (online) olarak yapılacaktır.

Dönem sonu sınavı ile ilgili karar daha sonra alınacaktır.

Mucize kurtuluşu ağlayarak anlattıİzmir'de meydana gelen depremde kendisinin üç, komşusunun bir çocuğuyla göçük altında kalan ve 112 Acil Çağrı Merkezi'ni telefonla arayarak kurtulan Fatma Aladağ, yaşadığı zor anları, gözyaşlarıyla hatırlıyor.
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