AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav tarihleri 2020-2021 Eğitim Yılı

2020-2021 Eğitim yılı başladıktan sonra AÖF sınav yerleri ve tarihleri araştırılmaya başladı. AÖF öğrencileri Güz Döneminin ilk sınavlarına nerede katılım sağlayacaklarını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda AÖF sınavlarının hangi tarihlerde uygulanacağını bilmek istiyor. İşte AÖF sınav takvimi ve sınav yerleri hakkında bilinmesi gerekenler...



AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?



AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav yerleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.







AÖF SINAV TARİHLERİ 2020-2021



Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020



Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021



Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021



Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021



Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021