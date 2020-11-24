AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav tarihleri 2020-2021 Eğitim Yılı
Anadolu Üniversitesi Açık Öğretim Fakültesi ile ilgili araştırmalar başladı. AÖF sınav yerleri ve AÖF sınav tarihleri merak konusu oldu. 2020-2021 Eğitim yılının AÖF sınav yerleri belli oldu mu? AÖF sınav tarihleri ne zaman? İşte AÖF öğrencilerinin bilmesi gerekenler...
2020-2021 Eğitim yılı başladıktan sonra AÖF sınav yerleri ve tarihleri araştırılmaya başladı. AÖF öğrencileri Güz Döneminin ilk sınavlarına nerede katılım sağlayacaklarını öğrenmek istiyor. Aynı zamanda AÖF sınavlarının hangi tarihlerde uygulanacağını bilmek istiyor. İşte AÖF sınav takvimi ve sınav yerleri hakkında bilinmesi gerekenler...
AÖF SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?
AÖF sınav yerleri henüz belli olmadı. AÖF sınav yerleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.
AÖF SINAV TARİHLERİ 2020-2021
Güz Dönemi Ara Sınavı: 12 - 13 Aralık 2020
Güz Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 16 - 17 Ocak 2021
Bahar Dönemi Ara Sınavı: 10 - 11 Nisan 2021
Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı 29 - 30 Mayıs 2021
Yaz Okulu Sınavı: 08 Ağustos 2021