AÖF sınavı ertelendi mi? AÖF sınavı ne zaman?

AÖF sınavı ertelendi mi? Binlerce öğrenci bu soruya cevap arıyor. Kritik sınavların ertelenmesi sebebiyle öğrenciler AÖF sınavları ile ilgili bilgiler almaya çalışıyor. İşte detaylar..

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim İktisat ve İşletme fakültelerinin bahar dönemi ara sınavları, 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerini kapsayan 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda yapılacak.

AÖF BAHAR DÖNEMİ SINAVLARI ONLİNE OLARAK YAPILACAK!

AÜ Rektörü Prof. Dr. Şafak Ertan Çomaklı, Rektörlük Senato Salonu'nda düzenlediği basın toplantısında, Açıköğretim Sistemi'nde eğitimlerin devam ettiğini hatırlatarak, evinde, iş yerinde olan tüm açıköğretim öğrencilerinin "Evde kal" sloganıyla eğitimden bağını kopartmadan bilgi akışını sürdürdüğünü söyledi.

1 milyondan fazla öğrencisi bulunan Açıköğretim Sistemi'nde 18-19 Nisan'da yapılacak sınavlarının durumunun merak edildiğini belirten Prof. Dr. Çomaklı, şöyle konuştu:

"Bugün itibarıyla 3 haftalık bir süreç var. Sağlık Bakanlığı, İçişleri Bakanlığı ki en üst makam Cumhurbaşkanlığı ile diğer birimlerin aldığı kararlar çerçevesinde insanları bir araya getirmeme konusunda hemfikir kaldık. İlgili kurumlarımız ve Senato kararımızla Açıköğretim Sistemi'nin devam ettirilmesi ve yetki alarak bu erteleme yapılacaksa ertelemenin, değilse başka başka bir çözüm yolu varsa bunu aramanın yollarına gittik. Bu doğrultuda Açıköğretim, İktisat ve İşletme fakültelerinin 2019-2020 öğretim yılı bahar dönemi ara sınavlarının 18 Nisan-7 Mayıs tarihlerinde 20 günlük süreçte internet tabanlı ortamlarda gerçekleştirilmesi kararı alınmıştır."