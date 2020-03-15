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15.03.2020 - 12:32 |

AÖF sınavları ertelendi mi? İşte AÖF 2020 sınav tarihleri ve Resmi duyuru...

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Bahar Dönemi sınavları hakkında arayış başladı. AÖF öğrencileri corona virüsü nedeniyle sınavların ertelenme durumunu tartışmaya başladı. AÖF sınavları ertelendi mi sorusu büyük merak uyandırırken, Anadolu Üniversite Açıköğretim Fakültesi'inden resmi açıklama geldi. İşte AÖF öğrencilerinin bilmesi gerekenler...

AÖF sınavları ertelendi mi? İşte AÖF 2020 sınav tarihleri ve Resmi duyuru...

AÖF sınavları ne zaman? AÖF 2020 Bahar Dönemi sınav tarihleri için meraklı arayış başladı. AÖF öğrencilerinin dikkatle araştırdığı AÖF sınavları ertelendi mi sorusunun cevabı belli oldu. İşte AÖF sınav tarihleri ve AÖF'den resmi duyuru...

AÖF SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

Anadolu Üniversitesi'nden resmi duyuru:

"Koronavirüs ile mücadele tedbirleri kapsamında alınan kararlar doğrultusunda, üniversitelerin 16 Mart Pazartesi gününden başlamak üzere üç hafta boyunca tatil edileceği duyurulmuş ve bu duyuru sonrasında bazı medya yayın organlarında Açıköğretim Fakültesi sınavlarının ertelendiğine dair haberler yer almıştır. Birçok köklü medya kuruluşu tarafından yayınlanan bu haberler eksik ve yanlış bilgilere dayanmakta ve doğru bilginin resmi makamlardan teyit edilmediği anlaşılmaktadır.

Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Sistemi bünyesinde yer alan Açıköğretim Fakültesi, İşletme Fakültesi ve İktisat Fakültesi sınavlarının tarihleri hakkında erteleme veya iptal şeklinde bir karar alınmamıştır. Gerçeği yansıtmayan bu haberlere itibar edilmemesi ve Açıköğretim Sınavları ile ilgili olarak Anadolu Üniversitesi’nin resmi makamlarından yapılacak açıklamaların takip edilmesi gerekmektedir.

Anadolu Üniversitesi ilk andan itibaren Yüksek Öğretim Kurumu (YÖK) kararları doğrultusunda herhangi bir mağduriyet yaşanmaması için tüm organlarıyla gerekli tüm tedbirleri almış; doğru, şeffaf ve hızlı bir şekilde öğrencilerini bilgilendirmeye devam etmektedir. Bazı yayın organları ile sosyal medya platformları üzerinden yayınlanan eksik ya da yanlış bilgilerin yer aldığı haber ve içeriklere itibar edilmemesi gerektiği tüm öğrencilerimize duyurulur."

AÖF 2020 SINAV TARİHLERİ

Bahar Dönemi Ara Sınavı: 18 - 19 Nisan 2020

Bahar Dönemi Dönem Sonu Sınavı: 13 - 14 Haziran 2020

Yaz Okulu Sınavı: 23 Ağustos 2020

 

 

Umre yolcuları Ankara ve Konya'da karantinaya alındı!Umreden dönen vatandaşlar, yapılan sağlık taramasının ardından boşaltılan öğrenci yurduna yerleştirilerek, 14 günlüğüne gözlem altına alındı. Umreden dönen kafileyi taşıyan uçak, gece saatlerinde Ankara Esenboğa Havalimanı'na indi. Sağlık ekipleri, koronavirüs tedbirleri kapsamında ambulanslarla aprona girdi. Sağlık taramasından geçirilen yolcular öğrenci yurtlarına yerleştirildiler. Gelen son dakika bilgilere göre; umreden dönen 10 bin 330 kişi 5 yurtta karantinaya alındı. Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Konya ve Ankara'da yurtlar karantina sürecine uygun hale getirildi" denildi. Öte yandan açıklamada, yurttaki öğrencilerin başka yurtlara nakillerinin sağlandığı belirtildi.
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