AÖF sonuçları açıklandı! AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Diploma sorgulama...
AÖF bahar dönemi online sınavları 24 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Geçen seferki AÖF sınavının sonuçları 1 gün içinde açıklanınca dün büyük bir beklenti oluştu. Bu sebeple 9 Temmuz'da 'AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemdeydi. Anadolu Üniversitesi bu büyük heyecana son vererek dün akşam saatlerinde sonuçları ilan etti. Şimdi mezun olmaya hak kazananlar büyük bir merak içerisinde...
AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları dün beklenen tarihte açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken mezun olmaya hak kazanan öğrencileri büyük bir heyecan sardı. İşte detaylar...
MEZUNİYET AŞAMALARI
Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin (GNO 2.00 ve üzeri, Ön lisans için 120 AKTS kredi, Lisans için 240 AKTS kredi) işlemleri yapılır ve öğrencilerin mezun bilgileri YÖKSİS’e gönderilir.
Soru: Diplomamı teslim alana kadar “Mezuniyet Belgesi” alabilir miyim?
AÖS’de mezuniyet işlemi yapıldıktan sonra mezun bilgisi YÖKSİS’e gönderilir. Mezun olanlar e-Devlet Kapısı üzerinden “Mezun Belgesi “alabilmektedir. Ayrıca AÖF Bürolarından diplomalar hazırlandığı için Geçici Mezuniyet Belgesi verilmez.