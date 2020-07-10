MİLLİYET ANA SAYFA
Geri Dön
HaberlerGündem Haberleri AÖF sonuçları açıklandı! AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Diploma sorgulama...
ABONE OL
10.07.2020 - 08:51 |

AÖF sonuçları açıklandı! AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Diploma sorgulama...

AÖF bahar dönemi online sınavları 24 Haziran-8 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşti. Geçen seferki AÖF sınavının sonuçları 1 gün içinde açıklanınca dün büyük bir beklenti oluştu. Bu sebeple 9 Temmuz'da 'AÖF sonuçları ne zaman açıklanacak?' sorusu gündemdeydi. Anadolu Üniversitesi bu büyük heyecana son vererek dün akşam saatlerinde sonuçları ilan etti. Şimdi mezun olmaya hak kazananlar büyük bir merak içerisinde...

AÖF sonuçları açıklandı! AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim? Diploma sorgulama...

AÖF bahar dönemi final sınavlarının sonuçları dün beklenen tarihte açıklandı. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte Anadolu Üniversitesi'nin resmi sitesi ziyaretçi akınına uğrarken mezun olmaya hak kazanan öğrencileri büyük bir heyecan sardı. İşte detaylar...

AÖF SONUÇLARI İÇİN TIKLAYINIZ

MEZUNİYET AŞAMALARI

Mezuniyet şartlarını yerine getiren öğrencilerin (GNO 2.00 ve üzeri, Ön lisans için 120 AKTS kredi, Lisans için 240 AKTS kredi) işlemleri yapılır ve öğrencilerin mezun bilgileri YÖKSİS’e gönderilir.

Soru: Diplomamı teslim alana kadar “Mezuniyet Belgesi” alabilir miyim?

AÖS’de mezuniyet işlemi yapıldıktan sonra mezun bilgisi YÖKSİS’e gönderilir. Mezun olanlar e-Devlet Kapısı üzerinden “Mezun Belgesi “alabilmektedir. Ayrıca AÖF Bürolarından diplomalar hazırlandığı için Geçici Mezuniyet Belgesi verilmez.

AÖF sonuçları açıklandı AÖF mezun olduğumu nasıl öğrenebilirim Diploma sorgulama...

Botları batan mülteciler Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldıÇanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında lastik botun batması sonucu can simitlerine tutunarak denizin ortasında mahsur kalan 27 kaçak göçmen, Sahil Güvenlik ekiplerince kurtarıldı.
daha fazla video için

GÜNCEL HABERLER

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Son dakika: Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! Corona virüste son durum...

Son dakika: Bakan Koca çarpıcı rakamları paylaştı! Corona virüste son durum...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Ve belli oldu! Yüzde 8.33'ün sırrı, 2 bin 943 lira...

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Eylül ayına dikkat! Bu haberi okumadan almayın

Son dakika: 15 gün bekletilmesi gerekirken böyle taşındı! Sonrası korkunç...

Son dakika: 15 gün bekletilmesi gerekirken böyle taşındı! Sonrası korkunç...

Sıradaki Haber