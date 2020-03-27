AÖF vize sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesinden açıklama yapıldı mı?

AÖF vize sınavları ertelendi mi sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi sorusuna yanıt arayan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi?

AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?

AÖF bahar dönemi vize sınavları hakkında henüz Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir