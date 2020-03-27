27.03.2020 - 12:55 |
AÖF vize sınavları ertelendi mi? Anadolu Üniversitesinden açıklama yapıldı mı?
18-19 Nisan tarihinde gerçekleştirilmesi planlanan AÖF bahar dönemi vize sınavları için araştırmalar sürüyor. Adaylar birçok sınavın ertelendiğinin duyurulmasının ardından AÖF vize sınavları ertelendi mi sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki AÖF vize sınavları ertelendi mi?
AÖF vize sınavları ertelendi mi sorusu öğrenciler tarafından araştırma konusu olmaya devam ediyor. 18-19 Nisan tarihlerinde gerçekleştirilmesi planlanan AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi sorusuna yanıt arayan adaylar araştırmalarını sürdürüyor. Peki AÖF bahar dönemi vize sınavları ertelendi mi?
AÖF BAHAR DÖNEMİ VİZE SINAVLARI ERTELENDİ Mİ?
AÖF bahar dönemi vize sınavları hakkında henüz Anadolu Üniversitesi tarafından bir açıklama yapılmadı. Açıklama yapılır yapılmaz haberimiz güncellenecektir
İstanbul Valisi açıkladı! 50 bin vatandaşa gıda kolisi dağıtılacakİstanbul Valisi Ali Yerlikaya, corona virüse karşı alınan tedbirlere ilişkin yaptığı açıklamada “65 yaş ve üstü maddi durumu iyi olmayan 50 bin vatandaşımıza düzenli olarak 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız” dedi.