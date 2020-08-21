AÖF yaz okulu sınavı ne zaman? AÖF yaz okulu online sınav tarihleri 2020

2019-2020 Eğitim yılı AÖF sınavlarında yaz okuluna kalan öğrenciler, yaz okulu sınavı hakkında bilgi almak için arayışa geçti. AÖF yaz okulu sınav tarihi ne zaman, onlie sınav nasıl yapılacak? İşte AÖF öğrencilerinin merak ettiği bilgiler...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN?

Yeni Koronavirüs önlemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı Programlarının 2019-2020 Öğretim Yılı Yaz Okulu Sınavları, İnternet tabanlı ortamlarda yapılacaktır.

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.

İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavı İçin Gerekli Teknolojik Altyapıya Sahip Olmayan Öğrenciler Hakkında

05-09 Eylül 2020 tarihleri arasında yapılacak olan 2019-2020 öğretim yılı İnternet Tabanlı (Online) Yaz Okulu Sınavında İnternet bağlantısı ile ilgili gerekli teknolojik altyapıya sahip olmayan öğrencilerimiz, 24-25 Ağustos 2020 tarihleri arasında AOSDESTEK İletişim ve Çözüm Masasının 0850 200 46 10 telefon numarasını arayıp randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda, İnternet ortamında yapılacak sınava girebilecektir.

Belirtilen tarihlerden sonra yapılacak başvurular değerlendirmeye alınmayacaktır.