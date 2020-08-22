AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? 2020 AÖF yaz okulu sınavı internet tabanlı online mı?

Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları için zaman daralıyor. 5 Eylül'de yapılacağı duyurulan yaz okulu sınavlarının online olmasına karar verildi.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?

AÖF yaz okulu sınavları 5-9 Eylül tarihleri arasında online olarak yapılacak. Açıköğretim'den yapılan son dakika duyurusuna göre internet tabanlı yapılacak olan yaz okulu sınavında internet bağlantısı ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerin 24-25 Ağustos tarihleri arasında AOSDESTEK iletişimden randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda yapılacak sınava girebileceklerini duyurdu.