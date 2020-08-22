22.08.2020 - 10:55 |
AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl olacak? 2020 AÖF yaz okulu sınavı internet tabanlı online mı?
AÖF yaz okulu sınavı için geri sayım sürerken, sınav ile ilgili Açıköğretim Fakültesi'nden duyuru yayımlandı. Kovid-19 salgını nedeniyle AÖF yaz okulu sınavlarının online olmasına karar verildi. Peki, AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, nasıl yapılacak?
Açıköğretim Fakültesi yaz okulu sınavları için zaman daralıyor. 5 Eylül'de yapılacağı duyurulan yaz okulu sınavlarının online olmasına karar verildi.
AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN NASIL YAPILACAK?
AÖF yaz okulu sınavları 5-9 Eylül tarihleri arasında online olarak yapılacak. Açıköğretim'den yapılan son dakika duyurusuna göre internet tabanlı yapılacak olan yaz okulu sınavında internet bağlantısı ile ilgili sorun yaşayan öğrencilerin 24-25 Ağustos tarihleri arasında AOSDESTEK iletişimden randevu alarak bulundukları ildeki Açıköğretim bürosunda yapılacak sınava girebileceklerini duyurdu.