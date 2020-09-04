AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavı nasıl, nerede uygulanacak?

2019-2020 Eğitim yılının AÖF yaz okulu sınav tarihi belli oldu. AÖF öğrencilerinin sabırsızlıkla araştırdığı yaz okulu sınavına diar tüm bilgiler haberimizde. İşte AÖF yaz okulu sınavı ne zaman, saat kaçta? AÖF yaz okulu sınavı nasıl ve nerede yapılacak sorularının yanıtları...

AÖF YAZ OKULU SINAVI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA UYGULANACAK?

Yaz Okulu Sınavları, 05 Eylül 2020 Cumartesi gününden başlayarak 09 Eylül 2020 Çarşamba günü 23.59’a kadar (Türkiye saatiyle) 5 gün erişime açık olacaktır.

AÖF YAZ OKULU SINAVI NASIL, NEREDE YAPILACAK?

Koronavirüs önemleri kapsamında, Açıköğretim, İktisat ve İşletme Fakültelerinin Yurtiçi ve Yurtdışı programlarının 2019-2020 öğretim yılı az okulu sınavları internet tabanlı ortamlarda yapılacaktır, denildi.





