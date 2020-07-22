22.07.2020 - 08:54 |
AÖL 2. dönem sonu sınavları hangi tarihlerde gerçekleştirilecek? AÖL sınav giriş belgeleri MEB tarafından açıklandı
AÖL 2. dönem sonu sınavları öncesinde Milli Eğitim Bakanlığı tarafından sınav giriş belgeleri adayların erişimine açıldı. AÖL sınav giriş belgelerinin yayımlanmasının ardından adaylar AÖL 2. dönem sonu sınavları ne zaman yapılacak, sınavlar hangi saatte başlayacak sorularına yanıt aramaya başladı. Peki AÖL 2. dönem sonu sınavları hangi tarihlerde yapılacak?
AÖL 2. dönem sonu sınav giriş belgeleri yayımlandı. Lise eğitimine açıktan devam eden adayları yakından ilgilendiren AÖL 2. dönem sınavları 25-26 Temmuz tarihleri arasında gerçekleştirilecek. Adaylar AÖL sınav giriş belgelerini http://aolweb.aol.meb.gov.tr/ adresi üzerinden TC kimli numarası ve şifre girdikten sonra sorgulayabilecek
AÖL 2. DÖNEM SONU SINAVLARI NE ZAMAN?
AÖL 2. dönem sonu sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde gerçekleştirilecek
AÖL SINAV GİRİŞ BELGESİ SORGULAMA EKRANI
AÖL 2. DÖNEM SONU SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL 2. dönem sonu sınav sonuçlarının 17 Ağustos tarihinde adayların erişimine sunulması bekleniyor.