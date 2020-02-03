Açıköğretim Lisesi (AÖL) 8 Ocak tarihinde bir duyuru yayımlayarak AÇL kayıt ve kayıt yenileme işlemlerinin 6-31 Ocak tarihlerinde yapılacağını belirtmişti. AÖL 30 Ocak'ta bir duyuru daha yayımlayarak kayıt işlemlerinin uzatıldığını belirtti. Peki, AÖL kayıt ve kayıt yenileme son gün ne zaman? AÖL 2. dönem sınavları hangi tarihte?

AÖL KAYIT VE KAYIT YENİLEME SON GÜN NE ZAMAN?

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 4 Şubat Salı gününe kadar uzatıldı.



2019-2020 EĞİTİM ÖĞRETİM YILI 2. DÖNEM SONU SINAVLARI

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem sonu sınavları ise 21-22 Mart tarihlerinde gerçekleşecek.

AÖL KAYIT YENİLEME NASIL YAPILIR?

Kayıt Yenileme İşlemini Kimler Yaptıracak?



Öğrencilik durumu Silik, Donuk veya Aktif olan öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemi yaptıracaktır.



Kayıt yenileme işlemini yaptırmayanlar II. Dönem sınavına katılamaz.

Başvuru Yeri



İl ve İlçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri



Öğrencilik durumu “ Silik, Donuk veya Aktif ” olan öğrencilerimizden kayıt yenileme sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatırmış öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemleri sistem tarafından otomatik olarak yapılacaktır. Bu öğrencilerimizin kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmak için Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat etmelerine gerek yoktur.



Otomatik kayıt yenileme işlemi için ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında her gün mesai bitiminden sonra Açık Öğretim Lisesi Bilgi Yönetim Sistemi çalıştırılacaktır. Sistemin çalıştırıldığı saate kadar kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatıran öğrencilerimizin öğrencilik durumları sistem üzerinden “Aktif” yapılarak kayıt yenileme işlemi tamamlanacaktır. Kayıt yenileme ücretini anlaşmalı bankalara yatırdığı halde bir iş günü geçtikten sonra halen kayıt yenileme işlemi yapılmamış öğrencilerimiz kayıt yenileme işlemini yaptırmak için halk eğitimi merkezi müdürlüğüne müracaat ederek kayıt yenileme işlemini yaptırması gerekmektedir.



Sınav Ücreti muafiyeti olanların (mahkeme tedbiri, şehit yakını, gazi vb.) Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine müracaat ederek öğrencilik durumunu “Aktif” yaptırıp kayıt yenileme işlemlerini tamamlatmaları gerekmektedir. Kayıt yenileme işlemi tamamlanan öğrencilerimizin öğrenci numarası ve şifrelerini kullanarak sisteme giriş yapıp ilan edilen kayıt yenileme tarihleri arasında sınavına girecekleri dersleri seçmeleri ve diğer bilgilerini güncellemeleri gerekmektedir.



Açık Öğretim Lisesi sistemine giriş şifresini unutan öğrencilerimiz yeni şifrelerini halk eğitimi merkezi müdürlüklerinden veya 444 06 32 nolu Milli Eğitim Bakanlığı iletişim Merkezi (MEBİM) telefonundan alabilirler.



Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programında Kayıt Yenileme Yaptırmak İsteyen Öğrenciler (Batı Avrupa programı hariç);



Açık Öğretim Lisesi Yurtdışı Programı kapsamında, Suudi Arabistan (Medine, Cidde, Riyad), Kuveyt, Azerbaycan, İran ve KKTC başkentlerinde bulunan irtibat bürolarından kayıt yenileme işlemlerini yaptırabilir.



AÖL İLK KAYIT TARİHLERİ

2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. dönem ilk kayıt işlemleri 06 Ocak 2020 - 31 Ocak 2020 tarihleri arasında yapılacaktır.

Başvuru Yeri

İl ve ilçelerde bulunan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlükleri,



➢ Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıracak olan öğrenciler;



➢ Kayıt için gerekli evrakları ile öncelikle Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğüne başvurarak Ön Kayıtlarını yaptıracaklardır.



➢ Halk eğitimi merkezi müdürlükleri eksik evrak ve evrakında eksik bilgi olan öğrencilerin ilk kayıt evraklarını teslim almayacak ve eksik belge ile işlem yapmayacaktır.



➢ Ön kayıt işlemi gerçekleşen öğrenci ilk kayıt sınav ücretini anlaşmalı bankalara yatıracaklardır.



➢ Eksik belge ve bilgi ile ilk kayıt alan halk eğitimi merkezi müdürlüğü öğrencinin ilk kayıt evrakındaki eksik belge ve bilgileri tamamlamakla yükümlüdür.



3. İlk Kayıt Sınav Ücreti



Açık Öğretim Lisesine ilk kayıt yaptıran öğrenci, sınava girmek istediği her dönem için “Sınav Ücretini” ödemek zorundadır. 2020 yılında, bir dönem için İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak; 30 TL ve Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği hesabına; 10 TL olarak belirlenmiştir. (30 TL Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Sınav Ücreti olarak anlaşmalı bankalara yatırılacak. 10 TL ise Halk Eğitim Merkezi Okul Aile Birliği banka hesabına veya makbuz karşılığında teslim edilecektir.)



Öğrenci adayı, T.C. Kimlik Numarası beyan ederek T.C. Ziraat Bankası, Türkiye Halk Bankası ve Türkiye Vakıflar Bankasının bankamatiklerine (ATM) veya Türkiye Vakıflar Bankası şubelerine giderek ya da ilgili bankaların internet bankacılığı üzerinden MEB Destek Hizmetleri Genel Müdürlüğü Döner Sermaye İşletmesi Müdürlüğü hesabına (Açık Öğretim Lisesi İlk Kayıt Ücreti), 30 TL ödeyecek ve dekontu muhafaza edecektir. İlk kayıt için yatırılan Sınav Ücreti ödendiğisistem üzerinden görülmektedir. Sistemde görünmeyen ödemeler, kaydınızın gerçekleşmesini engeller. Bunun için Sınav Ücretininizi doğru hesaba yatırdığınızdan emin olunuz.



➢ Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüklerine ön kaydını yaptırdıktan sonra İlk Kayıt Sınav Ücretini T.C Kimlik Numarası beyan etmek suretiyle anlaşmalı bankalara yatırmayan ve ilk kayıt evraklarında belge ve bilgi eksikliği olan öğrencilerin ilk kayıtları silinecektir.

AÖL SINAV TARİHLERİ

Açık Öğretim Lisesi 2019-2020 yılının 2. dönem sınavları 21-22 Mart 2020 tarihlerinde uygulanacak.

AÖL 2020 TAKVİMİ