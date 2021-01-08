AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman? 2021 Açık Öğretim Lisesi son gelişmeleri

Açık Öğretim Lisesi öğrencileri ve Açık Öğretim Lisesi'nde öğrenci olmak isteyenleri yakından ilgilendiren AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavlarının yeni tarihleri merakla araştırılıyor. Yeni eğitim yılında eğitim hayatına devam etmek isteyenlerin yakından takip ettiği AÖL kayıt yenileme ve açık lise sınavları ne zaman? İşte Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı Açık öğretim Lisesi ile ilgili son duyurular...

AÖL KAYIT YENİLEME NE ZAMAN 2021?

MEB paylaştı:

"2020 / 2. DÖNEM YENİ KAYIT VE KAYIT YENİLEME TARİHLERİ BELİRLENEREK EN KISA SÜREDE PAYLAŞILACAKTIR.

AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ İLE İLGİLİ TÜM BİLDİRİMLER İÇİN WEB SİTEMİZİ TAKİP ETMENİZ ÖNEMLE RİCA OLUNUR."

AÖL kayıt yenileme tarihleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÇIK LİSE SINAVLARI NE ZAMAN?

MEB paylaştı:

"5 ARALIK 2020 CUMARTESİ ve 6 ARALIK 2020 PAZAR GÜNÜ YAPILACAK OLAN AÇIK ÖĞRETİM LİSESİ SINAVLARI

KOVİD-19 TEDBİRLERİ KAPSAMINDA İLERİ BİR TARİHE ERTELENMİŞTİR.

GELİŞMELERLE İLGİLİ OKULUMUZUN WEB SİTESİNDEN DUYURU YAPILACAKTIR."

Açık lise sınav tarihleri belirlendiğinde haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.