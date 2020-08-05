AÖL sınav sonuçları açıklandı mı, hangi tarihte açıklanıyor? Soru ve cevaplar yayımlandı mı?

Açıköğretim Lisesi öğrencileri büyük bir heyecan içerisinde... 2. dönem sonu sınavlarının ardından ilk olarak soru ve cevaplar beklenirken sonuç tarihi yoğun bir şekilde araştırılıyor. İşte detaylar...

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları Milli Eğitim Bakanlığı'nın açıkladığı takvime göre 17 Ağustos'ta duyurulacak. Soru ve cevapların ne zaman yayımlanacağı ise henüz bilinmiyor.

MEB'DEN AÖL AÇIKLAMASI

Koronavirüs (covid-19) salgını sebebiyle Açık Öğretim Lisesinin merkezi sistemle yapılan 2019-2020 Eğitim Öğretim yılı dönem sınavları ertelenmişti.

Öğrencilerimizin mağdur olmaması için bakanlık makamının, 7327427 sayı ve 02.06.2020 tarihli onayı doğrultusunda, Açık Öğretim Lisesinde kayıtlı olan öğrencilerimizden;

Açık öğretim lisesi sisteminde öğrencilik durumu aktif, donuk ve silik olup 7 Eylül 2020 tarihi itibarıyla 18 yaşından gün almış olanlara, daha önceki sınavlara girip girmediğine bakılmaksızın, 2019-2020 Eğitim- Öğretim yılı 3. Dönem (2019-3) sınavı için bir dönemde alabileceği ders kadar ders ataması yapılarak atanan bu derslerin kredileri verilecektir.

Kredi verilecek öğrencilerimizin herhangi bir iş ve işlem yapmasına gerek yoktur.

Öğrencilerimizin kayıtları otomatik olarak bakanlığımız tarafından yenilenip, sistem tarafından ders atamaları yapılacaktır.

Öğrencilerimizin ders atamaları, sistem tarafından, dönemlere göre sıralı olarak, zorunlu derslerinden başlayarak yapılacaktır. Öğrencilerimiz seçilen bu derslerden başarılı sayılacaktır.

Yukarıda belirtilen iş ve işlemler 2019-2020 Eğitim-Öğretim yılı 2. Dönem (2019-2) sınav sonuçlarının henüz açıklanmaması nedeniyle eylül ayı içerisinde tamamlanacaktır.

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