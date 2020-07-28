AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2020 Açık Lise sonuçları tarihi...

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL sınavları için heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 oturum şeklinde ypaılan Açıköğretim Lisesi sınavlarının sonuç tarihi belli oldu!

AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?

AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır.

SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ



Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.

