28.07.2020 - 18:49 |
AÖL sınav sonuçları ne zaman açıklanacak? MEB duyurdu: 2020 Açık Lise sonuçları tarihi...
81 ilimizdeki binlerce öğrencinin katılım gösterdiği 2020 AÖL sınav sonuçlarına ilişkin beklenen açıklama MEB tarafından geldi. Yapılan açıklamaya göre Açık Lise 2. dönem sınav sonuçları tarihi adaylarla paylaşıldı! İşte ayrıntılar...
Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanan AÖL sınavları için heyecan devam ediyor. Geçtiğimiz günlerde 3 oturum şeklinde ypaılan Açıköğretim Lisesi sınavlarının sonuç tarihi belli oldu!
AÖL SINAV SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
AÖL sınav sonuçları 17 Ağustos’ta ilan edilecek. Sınav sonuçları İnternet ortamında “http://aol.meb.gov.tr/” adresinden duyurulmaktadır.
SINAV SONUÇLARINA İTİRAZ EDİLMESİ
Sınav sonuçlarına yapılacak olan itirazlar, Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğüne yapılacaktır. Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğünün Ortak Sınavlaraİtiraz WEB sayfasına http://odsgm.meb.gov.tr/www/ortak-sinavlara-itiraz/icerik/18 adresinden ulaşabilirsiniz.
Bakan Albayrak'tan dikkat çeken paylaşımHazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak: Ülkemizde bir girişimcinin iş yeri açma süresi pek çok gelişmiş ülkeye göre önemli bir mesafe kat etti. 2017'de iş yapma kolaylığı endeksinde TÜRKİYE, 190 ülke arasında 60. sıradayken BUGÜN 33. sırada. TÜRKİYE yatırımcılar için CAZİBE MERKEZİ olmaya devam edecek