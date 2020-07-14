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14.07.2020 - 10:46 |

AÖL sınav yerleri belirlendi mi? Açık lise sınav tarihleri 2020 ne zaman?

Açıköğretim Lisesi 2. dönem sınavları için heyecan dorukta. Batı Avrupa Programına kayıtlı olan öğrenciler bugünden itibaren https://mebsinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden sınav sistemine giriş yapabilecek. Sınav sistemine erişebilirlik 24 Temmuz'a kadar sürecek. Peki Açık lise sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıks Türk Cumhuriyeti'nde ne zaman uygulanacak? AÖL sınav yerleri belirlendi mi?

AÖL sınav yerleri belirlendi mi? Açık lise sınav tarihleri 2020 ne zaman?

Milli Eğitim Bakanlığı tarafından uygulanacak olan aÖL sınavları için geri sayım başladı. Açıköğretim Lisesi öğrenciler, 2019-2020 Eğitim yılının 2. dönem sınavlarına katılmak için sabırsızlanıyor. Peki AÖL sınav tarihleri ne zaman, açık lise sınav yerleri belirlendi mi? İşte Açıköğretim Lisesi öğrencilerinin bilmesi gerekenler haberimizde...

AÖL SINAV TARİHLERİ

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.

AÖL SINAV YERLERİ BELİRLENDİ Mİ?

AÖL sınav yerleri henüz belirlenmedi. Açık lise sınav yerleri açıklandığında haberimizin içeriğine AÖL sınav giriş belgesi için erişim linki ekleyeceğiz.

ONLİNE AÖL SINAV SİSTEMİ

Batı Avrupa Programına kayıtlı öğrencilerimiz sınav sistemine https://mebsinav.anadolu.edu.tr adresi üzerinden giriş yapacaklardır.

SINAV SİSTEMİ İÇİN TIKLAYINIZ

 

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