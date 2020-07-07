AÖL sınav yerleri belli oldu mu? Açık lise sınav tarihleri ne zaman?

2019-2020 Eğitim yılının ikinci dönem sınavları corona virüs salgını nedeniyle Temmuz ayına ertelendi. Bu ay tamamlanacak olan AÖL sınavları hangi gün uygulanacak? AÖL sınav yerleri belirlendi mi? İşte Açıköğretim Lisesinde okuyan öğrencilerin bilmesi gereken tarihler ve merak edilenler...

AÖL SINAV YERLERİ BELLİ OLDU MU?

AÖL sınav yerleri henüz belirlenmedi. MEB tarafından ayarlanacak olan AÖL sınav yerleri açıkandığında haberimizin içeriğinde yer vereceğiz.

AÖL SINAV TARİHLERİ NE ZAMAN?

Ölçme, Değerlendirme ve Sınav Hizmetleri Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açık öğretim okulları 2.dönem sınavları ülkemizde ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nde 25-26 temmuz 2020 tarihlerinde yapılacaktır.

Sınav yapılması planlanan ülkelerde normalleşme sürecine kademeli olarak geçilmesine rağmen toplu etkinliklerin yapılmasının hâlâ birçok ülkede engellenmesi nedeniyle diğer ülkelerde 2.dönem sınavları yapılamayacaktır.

Bu ülkelerdeki öğrenciler istemeleri halinde ülkemizde sınavlara katılabilecektir. Sınav yapılamayan ülkelerdeki öğrencilerin mağduriyeti de en kısa sürede giderilecektir.