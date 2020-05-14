AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Sınav takvimi belli oldu mu?

AÖL sınavı ne zaman yapılacak? Binlerce açıköğretim lise öğrencisi bu soruya cevp arıyor. Sınavların ertelenmesinin ardından bir an evvel mezun olmak isteyen adaylar sınav tarihlerini araştırıyor. İşte detaylar...

AÖL SINAVI NE ZAMAN?

Milli Eğitim Bakanlığı daha önce yaptığı açıklamada net tarih vermezken "04 - 05 Temmuz 2020 tarihlerinde yapılması planlanan 2019/2 Açık Öğretim Kurumları Sınavları ileri bir tarihe ERTELENMİŞTİR. Sınav tarihleri web sitemizde duyurulacaktır." diye belirtti.